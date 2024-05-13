В восемь раз поднялся уровень воды на реке Каракыстак в Жамбылской области

Жаркая погода и обильные дожди привели к таянию ледников и к паводкоопасной ситуации в районах Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как прогнозировал накануне региональный филиал РГП «Казгидромет», на территории Жамбылской области несколько дней шли обильные дожди, что привело к поднятию уровня рек.

— Несколько суток практически не спим, — сообщил корреспонденту агентства Kazinform аким Рыскуловского района Ернар Есиркепов. — Бесконечные дожди льют, в реке Каракыстак поднимается уровень воды. Перед 9 мая была сильная жара, в горах начали таять ледники, а после этого дожди пошли. Если до этого поступал кубометр воды в секунду, то сейчас поднялся до 8-ми. Но уже наблюдаем тенденцию снижения. На сегодня опасности переливов, подтоплений нет, потому что своевременно отреагировали — каналы, арыки очищали, расширяли для проходимости воды через населенные пункты. Проблем сейчас нет.

Ернар Есиркепов отметил, что для Рыскуловского района характерна селеопасная обстановка.

— В прошлом году 10 населенных пунктов затопило, но после этого мы установили в аулах дренажные каналы, селезащиту, полностью вкруговую перекопали. И это нам здорово помогло в этом году. За счет дренажных каналов вышли из сложной ситуации с паводками. Сейчас задействовано 100 человек, 34 единицы техники, семь мотопомп, четыре электрогенератора, — рассказал аким Рыскуловского района.

Паводкоопасная ситуация наблюдается и в Меркенском районе. В результате обильных осадков повысился уровень воды в реке Мерке.

— Все под контролем, — заверил корреспондента агентства Kazinform аким Меркенского района Жорабек Баубеков. — Сейчас уровень поднялся до восьми кубов в секунду. Критическая точка для нашего района 34 куба. Тем не менее, два дня дежурили, очищали каналы, арыки, дренажную систему. Сейчас задействовано 68 человек, 22 единицы техники, шесть мотопомп, три электрогенератора. Паводковая обстановка стабильная.

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, с вечера 10 мая на реках горных районов региона организовано круглосуточное дежурство сотрудников местных исполнительных органов и оперативной группы департамента по чрезвычайным ситуациям, ведется ежечасный мониторинг, контроль состояния и наполнения водоемов. Дополнительно организован пеший обход, приведены в повышенную готовность силы и средства государственной системы гражданской защиты.

Как сообщалось ранее, сотни километров каналов, арыков, дренажных систем очистили в Жамбылской области в ожидании прогнозируемого повышения уровня воды в реках. 23 апреля водный поток хлынул вдоль дороги между перевалом Куюк и водохранилищем Терс-Ащибулак. Склоновые стоки подтопили село Жасоркен Кызылкайнарского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области.

Территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности.