Мощный ливневый поток засняли близ водохранилища Жамбылской области

Мощный ливневый поток хлынул в Жуалынском районе Жамбылской области между водохранилищем Терс-Ащибулак и горным перевалом Куюк, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы ДЧС Жамбылской области, днем 23 апреля водный поток хлынул вдоль дороги между перевалом Куюк и водохранилищем Терс-Ащибулак. Из-за сильного ливня и града вода от водохранилища в течение нескольких часов заливала обочину дороги, ведущей от перевала Куюк.

По словам заместителя начальника ДЧС Жамбылской области Руслана Орынбекова, на перевале и в окрестностях водохранилища Терс-Ащибулак все спокойно. Трасса не пострадала. Населенных пунктов вдоль этой дороги нет, пострадавших также нет.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозировали подъем уровня рек в Жамбылской области в связи с прогнозом сильных дождей. С 23 по 26 апреля в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках, возможны подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Накануне склоновые стоки, образовавшиеся по причине проливного дождя, стали причиной подтопления села Жасоркен Кызылкайнарского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области. Подтопило дворовые территории, а также территорию средней школы.

Территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности. На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства.