Насыпи от паводков возводят вокруг населенных пунктов в Жамбылской области

Сотни километров каналов, арыков, дренажных систем очистили в Жамбылской области в ожидании прогнозируемого повышения уровня воды в реках и склоновых стоках, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщалось ранее, в период с 23 по 26 апреля синоптики прогнозировали в горных и предгорных районах Жамбылской области подъем уровня рек в связи с прогнозом сильных дождей, что может спровоцировать формирование склоновых стоков и возможные подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

По прогнозу Жамбылского областного филиала РГП «Казгидромет», в апреле в регионе ожидается повышение температуры, сильные дожди, а количество осадков превысит норму, что может привести к активному таянию снегов и поверхностному стоку, а также повышению уровня воды в реках.

Тем не менее, ситуация в регионе на сегодняшний день стабильная, как заверяют представители госорганов и ДЧС Жамбылской области. Средства жизнеобеспечения работают в штатном режиме, контролируется наполняемость крупных водохранилищ.

— На сегодняшний день Тасоткельское водохранилище заполнено на 95% от проектного объема, Терс-Ащибулакское — на 98%, Ынталы — 96%, Акколь — 27%, Караконузское — 99%, Буркитты — 70%, Какпатас — 99% и Кировское водохранилище — на 85%. Для предотвращения чрезвычайных паводковых ситуаций в Таразе и во всех десяти районах области очищено 790 км каналов, 1 833 км рвов, 437 км дренажных систем, 946 водопроводных сооружений. Построено 10 км насыпей вокруг населенных пунктов, очищены территории у обводных каналов, автомобильных и железнодорожных мостов, — сообщил заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек.

В областном центре проведены учения по предупреждению и устранению паводковых угроз в Таразе, Байзакском, Жамбылском, Жуалынском, Меркенском, Рыскуловском и Кордайском районах, наиболее подверженных паводкам.

В учениях приняли участие 618 человек, задействовано 192 единицы техники. Проверена готовность органов управления и сил областной территориальной системы гражданской защиты, отряда экстренного реагирования, техники и оборудования, которое применяется для проведения неотложных работ в паводкоопасный период.

Фото: пресс-служба акимата и ДЧС Жамбылской области

Изучено состояние населенных пунктов, которые находятся в зоне повышенного риска подтопления, а также состояние водохранилищ, каналов и арыков. Определены «слабые места», и по результатам учений перед ответственными лицами поставлены задачи по устранению выявленных недостатков, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Фото: пресс-служба акимата и ДЧС Жамбылской области

Как сообщалось, днем 23 апреля водный поток хлынул вдоль дороги между перевалом Куюк и водохранилищем Терс-Ащибулак.

Накануне склоновые стоки, образовавшиеся по причине проливного дождя, стали причиной подтопления села Жасоркен Кызылкайнарского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области. Подтопило дворовые территории, а также территорию средней школы.

Территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности.

На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства.