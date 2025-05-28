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    02:31, 28 Май 2025 | GMT +5

    В ВКО зарегистрированы случаи клещевого энцефалита и болезни Лайма

    В Восточном Казахстане зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая клещевого энцефалита, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    клещ
    Фото: pixabay.com

    Заболевания выявлены на эндемичных территориях — в городе Риддер и Катон-Карагайском районе. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    Кроме того, в Риддере и районе Алтай зафиксированы два случая болезни Лайма (Лайм боррелиоз) — бактериальной инфекции, которая тоже переносится клещами.

    — Каждый случай требует лабораторного подтверждения. В обоих случаях клещевого энцефалита диагноз поставлен на основе серологических исследований. Это говорит о сохраняющемся риске заражения для населения, — сообщили в департаменте.

    С начала эпидемиологического сезона в области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились уже около 3 тысяч человек, в том числе 765 детей. Иммуноглобулин для профилактики получили 92% пострадавших. Остальные не охвачены вакцинацией по различным причинам — позднее обращение, наличие прививки, личный отказ, противопоказания или укус вне эндемичной зоны.

    Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Усть-Каменогорске — 1551 случай, в Риддере — 298, в районе Алтай — 247.

    — С начала сезона мы наблюдаем повышенную активность клещей. Весной на эндемичных территориях проведены профилактические обработки на общей площади 670 гектаров. Обработки охватили зоны повышенного риска, в том числе в окрестностях Усть-Каменогорска, Риддера, а также в районах Алтай, Глубокое, Катон-Карагай и других, — уточнили в ведомстве.

    По словам специалистов, основная мера профилактики — личная защита.

    — Важно использовать защитную одежду, репелленты, а также проводить само- и взаимоосмотры после пребывания на природе. Профилактика зависит от осознанности самого человека. Не допустив укуса, вы не допустите болезнь, — напомнили медики.

    Ранее сообщалось, что в СКО зарегистрировано пять случаев клещевого энцефалита.

     

     

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Санэпидконтроль Клещи
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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