В ВКО зарегистрированы случаи клещевого энцефалита и болезни Лайма

Заболевания выявлены на эндемичных территориях — в городе Риддер и Катон-Карагайском районе. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Кроме того, в Риддере и районе Алтай зафиксированы два случая болезни Лайма (Лайм боррелиоз) — бактериальной инфекции, которая тоже переносится клещами.

— Каждый случай требует лабораторного подтверждения. В обоих случаях клещевого энцефалита диагноз поставлен на основе серологических исследований. Это говорит о сохраняющемся риске заражения для населения, — сообщили в департаменте.

С начала эпидемиологического сезона в области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились уже около 3 тысяч человек, в том числе 765 детей. Иммуноглобулин для профилактики получили 92% пострадавших. Остальные не охвачены вакцинацией по различным причинам — позднее обращение, наличие прививки, личный отказ, противопоказания или укус вне эндемичной зоны.

Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Усть-Каменогорске — 1551 случай, в Риддере — 298, в районе Алтай — 247.

— С начала сезона мы наблюдаем повышенную активность клещей. Весной на эндемичных территориях проведены профилактические обработки на общей площади 670 гектаров. Обработки охватили зоны повышенного риска, в том числе в окрестностях Усть-Каменогорска, Риддера, а также в районах Алтай, Глубокое, Катон-Карагай и других, — уточнили в ведомстве.

По словам специалистов, основная мера профилактики — личная защита.

— Важно использовать защитную одежду, репелленты, а также проводить само- и взаимоосмотры после пребывания на природе. Профилактика зависит от осознанности самого человека. Не допустив укуса, вы не допустите болезнь, — напомнили медики.

Ранее сообщалось, что в СКО зарегистрировано пять случаев клещевого энцефалита.