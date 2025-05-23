Пять случаев клещевого энцефалита зарегистрировано в СКО

По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, с начала эпидемиологического сезона в области выявлено 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом: 3 — в Петропавловске, 2 — в Кызылжарском районе.

— Клещи являются переносчиками множества опасных инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, клещевой сыпной тиф, боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическая лихорадка и другие. Одним из самых опасных считается вирусный клещевой энцефалит. Клещевой энцефалит — это острое инфекционное заболевание, поражающее в первую очередь центральную нервную систему. Оно может привести к инвалидности или даже смерти, — пояснили санитарные врачи.

Вирус клещевого энцефалита передаётся человеку в основном при укусе иксодового клеща. Заболеть можно также при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

Люди, деятельность которых связана с нахождением в природных очагах клещевого энцефалита, проходят профилактическую вакцинацию.

В рамках государственного заказа в апреле в сёлах Айыртау и Лобаново Айыртаусского района были проведены дезинсекционные мероприятия против клещей. Повторная обработка запланирована на сентябрь текущего года.