В ВКО за фиктивное трудоустройство осудили экс-главу филиала «Казселезащиты»

В Усть-Каменогорске в суде № 2 рассмотрели уголовное дело по пункту 2 части 3 статьи 190 УК — мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения.

Судом установлено, что С., являясь руководителем филиала государственного учреждения «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан «Восточно-Казахстанское территориальное эксплуатационное управление» фиктивно трудоустроил на должность наблюдателя филиала Т., который какую-либо деятельность в филиале не осуществлял, денежные средства, полученные в качестве заработной платы, обналичивал и передавал С. для их последующего хищения и использования в своих личных целях.

Сумма перечисленных Т. денежных средств, с учетом произведенных пенсионных отчислений в пенсионный фонд, составила 2 734 881 тенге.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, полностью возместил ущерб, причиненный преступлением.

В суде отметили, что совершенное подсудимым преступление относится к категории тяжких преступлений и предусматривает основное наказание в виде штрафа от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишение свободы на срок от трех до семи лет.

С учетом личности виновного, признания вины, чистосердечного раскаяния, возмещения ущерба, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

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