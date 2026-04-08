РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    В ВКО посмертно наградили Нурахмета Кымбата, погибшего при попытке спасти людей

    В Восточном Казахстане посмертно наградили жителя региона Нурахмета Кымбата, погибшего при спасении людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДЧС ВКО

    За проявленное мужество ему присуждена медаль «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Государственную награду семье погибшего вручил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО Амангельды Енсегенов.

    Трагедия произошла в районе Маркаколь на реке Иртыш 21 июня 2025 года. Во время отдыха Нурахмет Кымбат услышал крики о помощи и заметил в воде двух тонущих людей. Не раздумывая, он бросился их спасать, но сам в итоге не выжил. Мужчина не смог справиться с сильным течением.

    — Рискуя собственной жизнью ради других, Нурахмет Кымбат проявил настоящий гражданский долг, мужество и самоотверженность. Его поступок — это пример того, когда человеческая жизнь становится высшей ценностью, — отметили в ДЧС ВКО.

    В ведомстве подчеркнули, что подвиг Нурахмета Кымбата навсегда останется в памяти как пример истинной отваги и неравнодушия.

    Ранее Kazinform cообщил о том, что подростков представят к награде за спасение рыбака в Акмолинской области.

    Теги:
    Спасение ВКО Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Награда
    Руслан Мухамедьяров
    Автор
    Сейчас читают