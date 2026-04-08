В ВКО посмертно наградили Нурахмета Кымбата, погибшего при попытке спасти людей
В Восточном Казахстане посмертно наградили жителя региона Нурахмета Кымбата, погибшего при спасении людей, передает корреспондент агентства Kazinform.
За проявленное мужество ему присуждена медаль «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Государственную награду семье погибшего вручил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО Амангельды Енсегенов.
Трагедия произошла в районе Маркаколь на реке Иртыш 21 июня 2025 года. Во время отдыха Нурахмет Кымбат услышал крики о помощи и заметил в воде двух тонущих людей. Не раздумывая, он бросился их спасать, но сам в итоге не выжил. Мужчина не смог справиться с сильным течением.
— Рискуя собственной жизнью ради других, Нурахмет Кымбат проявил настоящий гражданский долг, мужество и самоотверженность. Его поступок — это пример того, когда человеческая жизнь становится высшей ценностью, — отметили в ДЧС ВКО.
В ведомстве подчеркнули, что подвиг Нурахмета Кымбата навсегда останется в памяти как пример истинной отваги и неравнодушия.
Ранее Kazinform cообщил о том, что подростков представят к награде за спасение рыбака в Акмолинской области.