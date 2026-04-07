Подростков представят к награде за спасение рыбака в Акмолинской области

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в Бурабайском районе 60-летний местный житель отправился на рыбалку на водоем Большой Забой. Несмотря на то, что лед уже покрылся трещинами и отошел от берега, мужчина вышел на него. В результате он провалился в воду. Сначала ему удалось выбраться, однако спустя короткое время он провалился вновь.

— К счастью, рядом оказались молодые люди — Кирилл и Даниил. Они не растерялись: сразу позвонили на номер 112 и, следуя инструкциям, бросили мужчине жердь, благодаря которой он смог удерживаться на поверхности, — сообщил официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Звонок от взволнованных ребят принял дежурный Мирас Мубараков. Пока спасатели ехали к месту происшествия, он поддерживал с ними видеосвязь и координировал их действия, строго запретив им самим заходить в воду.

— Первыми на место прибыли спасатели СПЧ-7 города Щучинска. Они извлекли пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь до прибытия бригады скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «переохлаждение» мужчина доставлен в медицинское учреждение, — добавил Ерсаин Койшибаев.

В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении Кирилла и Даниила ведомственной наградой.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели организовали переправу для жителей одного из сел Акмолинской области.