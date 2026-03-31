Спасатели организовали переправу для жителей одного из сел Акмолинской области
16 жителей Зерендинского района пришлось доставлять домой на лодках из-за перелива через понтонный мост реки Шугылалы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, из-за резкого подъема воды произошел перелив через понтонный мост на реке Шагалалы в Акмолинской области.
— Данный понтонный мост соединяет основную часть села Шагалалы с одной из ее улиц Нурлы. На улице расположено 28 домов. Произошел перелив через понтонный мост, но без транспортного сообщения улица не осталась, есть альтернативная дорога. Однако по просьбе местных жителей и местных исполнительных органов спасатели оперативно развернули переправу и на лодках перевезли 16 человек домой, а также предоставили им возможность закупить продукты питания, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.
Параллельно силами местных исполнительных органов с использованием спецтехники был устранен ледяной затор, что позволило избежать повреждения моста.
На данный момент в месте перелива организовано дежурство представителей МИО, ДЧС и полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские дороги республиканского значения готовят к весеннему паводку.