Спасатели организовали переправу для жителей одного из сел Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, из-за резкого подъема воды произошел перелив через понтонный мост на реке Шагалалы в Акмолинской области.

— Данный понтонный мост соединяет основную часть села Шагалалы с одной из ее улиц Нурлы. На улице расположено 28 домов. Произошел перелив через понтонный мост, но без транспортного сообщения улица не осталась, есть альтернативная дорога. Однако по просьбе местных жителей и местных исполнительных органов спасатели оперативно развернули переправу и на лодках перевезли 16 человек домой, а также предоставили им возможность закупить продукты питания, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Параллельно силами местных исполнительных органов с использованием спецтехники был устранен ледяной затор, что позволило избежать повреждения моста.

На данный момент в месте перелива организовано дежурство представителей МИО, ДЧС и полиции.

