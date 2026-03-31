    01:51, 31 Март 2026 | GMT +5

    Спасатели организовали переправу для жителей одного из сел Акмолинской области

    16 жителей Зерендинского района пришлось доставлять домой на лодках из-за перелива через понтонный мост реки Шугылалы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, из-за резкого подъема воды произошел перелив через понтонный мост на реке Шагалалы в Акмолинской области.

    — Данный понтонный мост соединяет основную часть села Шагалалы с одной из ее улиц Нурлы. На улице расположено 28 домов. Произошел перелив через понтонный мост, но без транспортного сообщения улица не осталась, есть альтернативная дорога. Однако по просьбе местных жителей и местных исполнительных органов спасатели оперативно развернули переправу и на лодках перевезли 16 человек домой, а также предоставили им возможность закупить продукты питания, — поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

    Параллельно силами местных исполнительных органов с использованием спецтехники был устранен ледяной затор, что позволило избежать повреждения моста.

    На данный момент в месте перелива организовано дежурство представителей МИО, ДЧС и полиции.

    Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские дороги республиканского значения готовят к весеннему паводку. 

    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Акмолинская область
    Оксана Матасова
