В ВКО начинается реализация программы реновации жилья

Уже в 2025 году новые квартиры, по плану, получат 61 человек, отмечают в управлении строительства области.

За ближайшие 4 года в регионе предстоит снести 42 аварийных многоквартирных дома и обеспечить новым жильем 218 собственников квартир и нежилых помещений.

На первом этапе переселят жителей 7 домов:

в Усть-Каменогорске — 29 собственников (из 5 аварийных домов)

в Риддере — 7 владельцев квартир (из 1 дома),

в посёлке Белоусовка — 25 хозяев жилья (из 1 дома)

- Для переселения жителей аварийного дома в Белоусовке выделено 257,2 млн тенге из резерва местного исполнительного органа. По состоянию на конец июня 2025 года на эти деньги выкуплено уже 24 квартиры из нужных 25, — сообщили в управлении строительства ВКО.

Финансирование программы, по закону, осуществляется за счёт местного бюджета, либо частных и иных инвестиций. Один из новых источников — поступления от приватизации арендного жилья, ранее введённого без права выкупа. Министерство промышленности и строительства РК инициировало изменения в законодательство. Теперь стало возможно выкупать ранее арендные квартиры, введённые с 2017 по 2022 годы, по остаточной стоимости, и вовлекать эти средства в реновационные проекты.

- Работа по реновации требует стабильного финансирования. Использование поступлений после приватизации арендного жилья — это реальный инструмент, который позволяет ускорить переселение людей из аварийных домов. В Усть-Каменогорске поступления составили: в 2023 году — 177,9 млн тенге, в 2024 году — 112,7 млн, за первое полугодие 2025 года — 85,4 млн тенге, — уточнил руководитель управления строительства области Руфат Акрамов.

Однако, по данным акимата города, этого объёма всё ещё недостаточно для полноценной реализации программы, а дополнительные средства не выделены.

- С учётом сокращения республиканского бюджета, заявка на дополнительное финансирование из областного бюджета на приобретение квартир в Усть-Каменогорске для переселения жителей аварийных домов не была поддержана, — пояснили в ведомстве.

Всего, по расчётам акиматов, на выкуп жилья в 2025 году потребуется 558,5 млн тенге. Для Усть-Каменогорска при этом нужно 488,5 млн тенге, для Риддера — 70 млн тенге. Поэтому пока неясно, реализуется ли запланированный первый этап программы реновации в регионе в полном объёме.

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане официально признаны аварийными 42 дома. Но на деле их может быть больше. Информация по ним не обновлялась больше 20 лет.