Ветхое и аварийное жилье в ВКО: жизнь в зоне риска

В тени масштабных строек и современных жилых комплексов, в самом сердце Восточного Казахстана – в областном центре, прячется другая реальность. Здесь, в домах с осыпающимися стенами и проваливающимися потолками, продолжают жить сотни семей. Они не просто ждут своей очереди на новое жилье, они выживают в условиях, которые никак нельзя назвать нормальными, порой с туалетами на улице и всё ещё с печным отоплением.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Аварийность как зеркало системы

По данным Управления энергетики и ЖКХ области, в Усть-Каменогорске признаны аварийными 37 домов, в Риддере — 4, в Белоусовке - 1.

- В них проживают 259 человек. При этом 122 жителя аварийных домов в Усть-Каменогорске стоят в очереди, как не имеющие другого жилья. В Риддере таких 14 человек, - отметили в ведомстве.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

При этом важно отметить, что информация о количестве аварийных домов в областном центре не обновлялась больше 20 лет.

- В основном это деревянные, сборно-щитовые, каркасно-засыпные дома 1938-1950 годов постройки, подлежащие сносу. Общая площадь данного фонда составляет 14 606 квадратных метров. Из них 22 дома имеют центральное отопление, остальные 15 отапливаются печами. На все дома выдано техническое заключение о состоянии конструкций, заказчиком которых в 2004 году выступало Управление энергетики и ЖКХ ВКО, - рассказала заместитель руководителя отдела жилищных отношений Усть-Каменогорска Назгуль Жакыпбекова.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Скрытая угроза старого фонда

И дело вовсе не в том, что за эти годы в регионе больше не появилось ни одного аварийного дома. Просто по закону, именно сами жители обязаны провести специальную экспертизу, чтобы доказать – в этих квартирах жить опасно. Но на это у большинства просто нет денег.

- Мы, как собственники, должны сами найти и нанять организацию для проведения независимой экспертизы. Стоимость этой работы – около 300- 400 тысяч тенге. Но у нас дома небольшие, всего 8 квартир, и в тех живут пенсионеры и инвалиды. Наших пенсий и пособий не хватает даже на лекарства, откуда нам взять деньги на экспертизу? Продукты и то выбираем самые недорогие, лишь бы было что поесть. Поэтому и живём в доме, где рушатся потолки, но по документам у нас якобы всё нормально, - отмечает житель Усть-Каменогорска Виктор Данченко.

Проблема носит системный характер: чуть больше половины жилого фонда Усть-Каменогорска возведено свыше полувека назад. По данным городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, в областном центре насчитывается 1804 многоквартирных дома. Из них 453 построены до 1960 года, 450 — в 1961–1970 годы. В большинстве случаев, это дома с изношенными коммуникациями, устаревшими планировками, тесными, маленькими комнатами. А за последние 25 лет в регионе ввели в эксплуатацию всего 164 многоэтажки.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Люди, застрявшие во времени

Но даже те, чьи дома признали аварийными, от этого статуса ничего пока не выиграли. Они уже 21 год ждут, когда до них дойдёт очередь.

- Моя сестра живёт по улице Гастелло, в деревянном бараке. Все документы на руках, что дом аварийный. Но толку от этого никакого. Она тяжело болеет, у неё онкология. Даже не может выйти на улицу. И, наверное, уже вряд ли доживёт до момента, когда им дадут другую квартиру, - вздыхает жительница Усть-Каменогорска Антонина Фёдорова.

В Риддере ситуация не лучше. Из официально признанных аварийными 4-х домов – в наиболее страшном состоянии тот, что по улице Свердлова. У дома буквально, нет части – обрушился угол. Но он всё ещё жилой.

- Дом был полностью заселен, когда однажды у соседей из другого подъезда упал балкон, захватив часть стены. Люди экстренно переехали. Угол дома продолжил разрушаться, трещины идут по всем стенам. Но нашей семье идти некуда. Пробовали снимать квартиру, очень дорого. Да и в нашу стали то воры, то бомжи вторгаться. Пришлось вернуться. При этом у нас ребенок – боимся его отпускать гулять на улицу, вдруг где-то под обломки попадёт, - говорят обитатели единственной жилой квартиры семья Голомидовых.

Всего в очереди на жилье в Риддере стоят 1260 человек, и Голомидовы – в начале списка. Только список почти не движется, а по жителям аварийных домов – просто стоит на месте.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Решится ли проблема?

Для переселения людей из аварийного жилого фонда в моногороде даже начали строить дом. Правда, было это ещё в 2020 году. Казалось, конец ожиданию близок, но объект превратился в долгострой.

- По госпрограмме «Нұрлы Жер» с 2019 года начата реализация проекта по строительству 60-ти квартирного жилого дома, для аренды без права выкупа очередникам. Общая сметная стоимость, согласно экспертизе 2018 года – 632 млн 449 тыс. тенге. Заключен договор из одного источника по несостоявшимся закупкам в июне 2020 года с подрядной организацией ТОО «BuildupCompany» (нынешнее наименование ТОО «CK NUR GROUP»). С 2020 по 2022 годы они построили всего 2 этажа, затем работы встали. Возбуждено уголовное дело, - сообщил и.о. руководителя отдела строительства и градостроительства Риддера Рауан Турсынбеков.

Разбирательства шли до конца прошлого года. Из уже выплаченных подрядчику 474 млн тенге удалось вернуть чуть больше 108 млн. Виновных осудили.

- По итогам уголовного производства осужден экс руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддер» и директор подрядной организации. В целях завершение строительства 60-тиквартирного жилого дома ведется корректировка проектно-сметной документации, продолжение строительства запланировано на этот год, завершение - в 2026 году, - добавил Рауан Турсынбеков.

Поэтому Голомидовым, как и другим очередникам из списка, придётся подождать. В Усть-Каменогорске же дело с места должно сдвинуться чуть раньше – уже в этом году. При условии, что маслихат утвердит финансирование.

- В соответствии с программой реновации жилищного фонда города Усть-Каменогорска на 2024-2029, у нас предусмотрен снос старых домов, переселение жителей в новые или приобретённые на вторичном рынке квартиры. Утверждена областным акиматом специальная Дорожная карта. В этом году по ней мы подали бюджетную заявку на приобретение 29 квартир в 2025 году, на 448,5 млн тенге. Решение будет принято на ближайшей сессии маслихата, - уточнила Назгуль Жакыпбекова.

Если деньги будут, то 29 семей отметят новоселье. Остальным нужно набраться терпения. В первую очередь, квартиры получат жители тех домов, где износ превышает уже 80%.

В Белоусовке в Глубоковском районе решили пойти тем же путём. И переселить сразу 25 семей из единственного аварийного дома.

- В отличие от Усть-Каменогорска, вопрос с финансированием там уже решили. Из местного бюджета выделили средства на приобретение 25 квартир, - ответили на наш запрос в Управлении строительства области.

Значит, переезд уже скоро.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Ветхое жилье: жизнь на краю обрыва

У владельцев квартир в аварийных домах хотя бы есть надежда, что заветные квадратные метры они когда-нибудь получат. Чего не скажешь об обитателях ветхого жилья. Екатерина Данченко живёт с мужем по улице Промышленной в Усть-Каменогорске. Ей «повезло» уже дважды остаться в живых и не оказаться под завалами собственного потолка.

- Сначала крыша обрушилась в зоне спальной комнаты, около трёх лет назад. Благо, это было днём. Если бы мы спали на кровати, то так бы на ней и остались. Мы, как смогли, укрепили потолок. Но нам даже выйти на крышу было страшно, деревянные балки сгнили. Наступать на них опасно. Пришлось работать очень осторожно, так как менять полностью крышу возможности нет. Это надо весь второй этаж под открытым небом оставить и переделывать. А это зима, морозы. Да и не факт, что старые стены и фундамент вынесут такую нагрузку. Поэтому мы залатали, что могли. Заодно сделали и ремонт в квартире. И вот недавно после весенних дождей у нас снова рухнул потолок, уже в зале. Всё затрещало, я успела убежать на кухню. Вместе с потолком в квартиру посыпался шлак, керамзит – это насыпь в полметра высотой, как утеплитель на крыше. Стёкла выбило, пыль столбом. И вот снова ремонт делаем. Хорошо, что никто не пострадал, мужа и внуков дома не было в это время, повезло, - делится с горечью женщина.

Жительнице соседней улицы Чистякова Наталье Николаевой «повезло» чуть меньше. Ей потолок, буквально, упал на голову.

- Спасло только то, что натяжной потолок удержал немного. Поэтому не весь удар пришёлся сразу по мне. Может, поэтому жива осталась. Но выбираться пришлось из-под завала. И света белого вокруг не было видно из-за пыли. И это посреди зимы. Обидно, что только ремонт сделала. И вдруг – обвал, небо над головой, прямо портал с космосом, - вспоминает женщина.

Но даже после этих случаев дома аварийными так и не признали. Настаивают на экспертизе жителями самостоятельно.

В Риддере потолки на людей не падают, но от этого жизнь в ветхих домах не слаще. В деревянных бараках здесь люди живут больше 50 лет. В квартирах нет ни ванны, ни горячей воды, туалет общий – в подъезде.

- Состарилась вот вместе с нашим домом, уже больше полувека тут живу. Очень тяжело. Особенно, что помыться не можем. У меня родных тут нет, поэтому хожу в баню. Но пенсия маленькая, не всегда хватает. Поэтому не могу себе позволить даже мыться в бане каждую неделю, хожу раз в 2-3 недели порой. И дома холодно. Это же насыпные каркасные дома, глина уже вся высыпалась из деревянного каркаса, отовсюду дует. Зимой и летом в верхней одежде почти, Риддер у нас холодный город. Ремонт сделать уже ни сил, ни денег нет, - жалуется одна из пенсионерок в Риддере.

Она мечтает, чтобы ей выделили хотя бы маленькую, тёплую комнату. Но в Риддере нового жилья почти нет. По официальным данным, город металлургов почти во главе республиканского списка, где самые старые жилые дома. Здесь требуют ремонта 90 процентов зданий, совсем немногим меньше, чем лидер в этом направлении – Степногорск, со своим 91 процентом.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Ветхое жильё по всей стране: масштаб проблемы

По данным Бюро национальной статистики, к концу 2024 года в Казахстане насчитывалось 2459 аварийных домов, где проживают почти 48 тысяч человек. При этом площадь опасного жилья за предыдущий год увеличилась на 41%, и это — только официальные данные. Во многих регионах граждане просто не в силах пройти дорогостоящую экспертизу, чтобы их дома признали аварийными.

Ситуация особенно остра в Карагандинской области, где почти 60% жилфонда построено до 1970 года — это 57 787 объектов. В Восточно-Казахстанской области — 55 501 таких домов, или 51,2% от общего фонда. Павлодарская область — 49%, или 37,2 тысячи объектов. На севере, востоке и в центре страны ветхий жилфонд — повсеместная реальность. В Жамбылской области — 68 377 старых домов, в Акмолинской — 63 051, в Жетісу — 52 233.

В Алматы, где проживает наибольшее число казахстанцев, доля старого жилья составляет 25,2%, но в абсолютных цифрах — это 42,9 тысячи домов. Здесь в 2021 году запустили программу реновации. По ней старые двухэтажные дома (преимущественно каркасно-камышитовые) сносятся, а на их месте строят современные многоэтажки. Переселение ведётся по принципу «квадрат на квадрат». Осенью 2024 года маслихат Алматы утвердил обновлённую программу: в ближайшие 5 лет планируется снести 676 домов и переселить более 40 тысяч жителей.

В Астане в этом году переселят в новые квартиры жителей 22 аварийных домов - 787 семей. А до 2029 года 4 710 семей из 206 аварийных домов.

При этом предполагается привлекать средства и частных застройщиков. В Астане и Алматы такая схема работает: есть инвесторы, привлекательная земля, инфраструктура. Но в Усть-Каменогорске ситуация иная. Здесь в 2024 году была принята Дорожная карта реновации, в рамках которой до 2029 года планируется снести 42 дома и переселить 230 собственников. Однако большинство аварийных зданий находятся в санитарно-защитных промышленных зонах, напичканных заводами — районах, официально признанных экологически опасными.

- Ещё в 2008 году Первый Президент Нурсултан Назарбаев поручил переселить жителей из этих зон. Мы даже статистику собирали, ходили по квартирам, считали людей, площадь. Тогда говорили, что переселят 4 тысячи человек. Но программа ушла вместе со сменившимися за это время акимами, — вспоминает Борис Гречанов, бывший председатель КСК «Металлург-1».

Сегодня в промзоне Усть-Каменогорска — около 700 домов, из них более 100 — многоквартирные. Воздух здесь входит в число самых грязных по городу. Заводы, выбросы, постоянный шум — всё это делает район непривлекательным для инвесторов. Поэтому перспективы строительства нового жилья здесь пока крайне туманны.

Тем не менее, на уровне республики действует общенациональная программа: до 2029 года планируется расселение около 1500 домов.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Переселение в будущее

Проблема аварийного жилья — не про трещины. Она — про людей. Про пенсионеров, которые живут в бараках без воды. Про детей, у которых детство проходит между грибком на стенах и треснувшими окнами. Про семьи, которые каждую ночь боятся засыпать. И пока программы буксуют, реальность может рушиться. Переселение — не просто формальность. Это вопрос жизни. Пока же жители аварийных и ветхих домов продолжают жить в прошлом, ежедневно рискуя своим будущим.

Ранее мы рассказывали, что делать, если ваш дом трещит по швам.