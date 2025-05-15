Аварийное жилье в Казахстане: жить нельзя выехать

Вопрос переселения из таких домов стоит остро, особенно в регионах с суровым климатом и неравномерным развитием инфраструктуры. Но не каждый знает, как действовать, если твое жилье на грани разрушения.

В такой ситуации важно сначала разобраться: ваше жилье ветхое или аварийное. Главная проблема здесь заключается в том, что невооруженным взглядом найти разницу практически невозможно.

Ключевое отличие заключается в том, что ветхое жилье хоть и признается утратившим часть потребительских качеств, но все еще пригодно для проживания. В таком случае ситуацию еще можно спасти ремонтом. Акимат после проверок может включить дом в программу реновации, а жильцы продолжат жить в своих квартирах. Аварийное же жилье подлежит немедленному расселению и сносу.

Так в каком же случае дом считается аварийным?

Жилье признается таковым, если оно не соответствует строительным, санитарным и противопожарным нормам, и создает угрозу жизни и здоровью жильцов. Это могут быть, например, здания с сильными трещинами, просадкой фундамента, деформацией несущих конструкций и частичным креном, или дома, подверженные регулярным затоплениям или сырости, где образуется плесень. В эту же категорию попадают объекты, поврежденные в результате природных катастроф (оползни, землетрясения, подтопления) или деревянные и саманные постройки без капитального ремонта более 50 лет.

Многие дома в Казахстане старые и ветхие, но не признаны аварийными. При этом люди ошибочно считают, что раз дом «разваливается», то им положена квартира. Однако государство предоставляет новое жилье только в случае официального признания аварийности.

Основанием для признания дома аварийным является заключение специальной межведомственной комиссии, созданной при акимате. Вопрос переселения граждан из аварийного жилья также регулируется на уровне местных исполнительных органов.

Обычно в специальную межведомственную комиссию входят несколько специалистов, список которых может меняться в зависимости от специфики случая. В состав входят:

архитектор или строительный инженер, который проводит визуальный и инструментальный осмотр несущих конструкций;

представитель санитарно-эпидемиологической службы, который оценивает уровень влажности, наличие плесени, санитарное состояние и опасность для жизни;

представитель МЧС, который проверяет состояние противопожарной безопасности и техногенную безопасность здания.

Также в состав могут входить специалисты акимата, отвечающие за очередь на получение жилья, представители ОСИ или управляющей компании. В сложных случаях привлекаются независимые эксперты, сотрудники НИИ строительства, лицензированные проектные организации.

В случае признания дома аварийным акимат предоставляет новое жилье или денежную компенсацию. Для граждан, единственное жилье которых признанно аварийным, жилье выдается по своей отдельной очереди. Эта категория граждан стоит в такой же очереди, как, например, дети-сироты, многодетные матери, социально уязвимые слои населения.

Фото: Айбек Құттыбек/Kazinform

Если хотите провести переезд быстро и гладко, то подготовьтесь сами, чтобы не затягивать и без того длительный процесс. Вам предстоит предоставить нотариально заверенные копии документов, которые устанавливают ваше право собственности на жилье. Потребуются технический паспорт и планы помещений.

Длительность проверки в первую очередь зависит от размеров здания. На практике обследование и подготовка заключения может занять от 10 до 30 дней, но без установки формальных сроков решение комиссии может затянуться на несколько месяцев.

Собственники жилья также вправе заказать независимую экспертизу. Например, в случае если они не согласны с решением комиссии или если акимат никак не спешит организовать обследование. Письменное заключение такой проверки может быть приложено к заявлению в акимат или использовано в суде.

Цена на такую услугу может сильно отличаться в зависимости от площади здания, количества обследуемых объектов и региона. Но в среднем по Казахстану обследование многоквартирного дома может стоить от 150 до 500 тысяч тенге. Обычно жильцы объединяются и делят эту сумму между собой. Отдельная оценка состояния квартиры может стоить от 30 до 100 тысяч тенге.

Но что же делать, если вы не можете себе позволить независимого эксперта, но считаете, что жить в вашем доме опасно для жизни? Если вы подозреваете, что ваш дом небезопасен, то приступайте к сбору доказательств. Сделайте фотографии трещин, соберите акты залива, задокументируйте факт повреждения конструкции. После этого обратитесь в акимат с заявлением о проведении технического обследования. Добивайтесь создания специальной комиссии - только она решает, признавать ли дом аварийным. В идеальном мире этих усилий должны быть достаточно, но можно перестраховаться и привлечь также СМИ и общественность, чтобы ускорить процесс, если он затянулся.

Фото: от жильцов новостройки в Петропавловске

Если же в действительности дела обстоят не так плохо, как вам кажется, то комиссия может признать дом просто ветхим и вынесет решение о необходимости проведения капитального ремонта.

В случае, когда комиссия официально признала дом аварийным, вы получите решение и уведомление из акимата, после чего ждите предложений. Вам могут предоставить новое жилье, денежную компенсацию или жилье по договору аренды с выкупом.

Помните, что рыночная стоимость квартиры определяется на основании оценки, которая будет учитывать состояние, площадь жилья, ее местоположение и другие параметры. Выплата должна соответствовать рыночной стоимости, а в случае предоставления жилья, то оно должно быть равным по площади и качеству. При этом район может отличаться.

Перед изъятием жилья с вами должны согласовать размер и форму компенсации, если вы не согласны с оценкой – обращайтесь в суд. Существует распространенное мнение, что если граждане не согласны с размером компенсации, то они могут вообще не получить ничего. Это – миф, способный оставить без жилья тысячи казахстанцев.

Отстаивайте свои права, но не затягивайте с переездом, ведь если дом уже признали аварийным, то каждый новый день, проведенный в нем, может стать последним.

Ранее мы публиковали список аварийных домов, подлежащих сносу в Астане, а также рассказывали, где в Казахстане очередь на жилье движется быстрее.

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