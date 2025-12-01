В Восточном Казахстане ограничили движение на областных дорогах

Как сообщили в дорожных службах, полностью закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге областного значения «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное» - на участке 38–60 км. Этот от базы отдыха «Алтайские Альпы» до села Северное.

Кроме того, ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепами и полуприцепами, а также пассажирских автобусов на дороге областного значения «Шемонаиха – Секисовка», на участке 0–56 км — с 10:00 21 декабря.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок, соблюдать меры безопасности и следить за оперативной информацией дорожных служб.

Ранее сообщалось о закрытии трассы в Западно-Казахстанской области из-за непогоды.