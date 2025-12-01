РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:05, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Восточном Казахстане ограничили движение на областных дорогах

    В Восточном Казахстане введены ограничения и закрытие движения на отдельных участках автомобильных дорог областного значения из-за погодных условий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зима метель закрытие трассы қыс боран жол жабылуы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Как сообщили в дорожных службах, полностью закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге областного значения «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное» - на участке 38–60 км. Этот от базы отдыха «Алтайские Альпы» до села Северное.

    Кроме того, ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепами и полуприцепами, а также пассажирских автобусов на дороге областного значения «Шемонаиха – Секисовка», на участке 0–56 км — с 10:00 21 декабря.

    Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок, соблюдать меры безопасности и следить за оперативной информацией дорожных служб.

    Ранее сообщалось о закрытии трассы в Западно-Казахстанской области из-за непогоды.

    ВКО Восточно-Казахстанская область Закрытие дорог
    Нелли Нигматуллина
    Автор
