В ВКО чаще всего жалуются на магазины и маркетплейсы

По итогам рассмотрения жалоб жителям региона удалось вернуть 37 млн тенге.

Как сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по ВКО Асхат Сагидолдин, чаще всего обращения касались сферы розничной торговли. Жители региона жаловались на продажу некачественных товаров, сложности с возвратом и обменом продукции, а также на ненадлежащее оказание бытовых услуг.

Отдельной проблемой остается электронная коммерция. По словам спикера, в 2025 году заметно выросло количество жалоб на маркетплейсы — покупатели сталкиваются с несоответствием товаров заявленным характеристикам и нарушением сроков доставки.

— По итогам рассмотрения обращений в этом году проведено 37 проверок. По их результатам наложено 18 административных штрафов на сумму 841 тысяча тенге, выдано 22 предписания и два предупреждения. Кроме того, департамент принял участие в 12 судебных процессах в интересах потребителей, — отметил Асхат Сагидолдин.

Значительный блок работы связан с контролем цен на социально значимые продовольственные товары. С начала года к административной ответственности привлечены 182 предпринимателя, сумма штрафов превысила 2 млн тенге. Наибольшее количество нарушений выявлено в Усть-Каменогорске, а также в Уланском и Шемонаихинском районах.

Для сдерживания роста цен в регионе продолжает действовать механизм форвардных закупок через АО «СПК «Ертіс». В торговых павильонах и магазинах у дома жители могут приобрести основные продукты питания по фиксированным ценам. В ближайшее время товары стабилизационного фонда планируется поставить во все районные центры области.

На фоне активного роста онлайн-торговли в стране также готовятся изменения в законодательство. В Казахстане разрабатывается новый Закон «О защите прав потребителей», который предусматривает усиление ответственности бизнеса, расширение прав покупателей, создание Национальной ассоциации потребителей и введение института омбудсмена.

