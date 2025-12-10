Товары по акции, скидке и сертификаты — как казахстанцам защитить свои права при покупках

Казахстанцы имеют право на:

полную и достоверную информацию о товаре и продавце на казахском и русском языках;

безопасность товара или услуги — они не должны вредить здоровью, имуществу и окружающей среде;

надлежащее качество. Покупатель имеет право получить товар или услугу, соответствующие заявленным характеристикам;

свободный выбор. Никто не вправе принуждать к покупке или заключению договора;

обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества;

возмещение убытков, если вред был причинен из-за недостатков товара или услуги;

получение документов, подтверждающих покупку — чек, договор, гарантийный талон.

В ведомстве подчеркивают, что чеки, квитанции и договоры обязательно нужно сохранять, так как это главное доказательство в спорных ситуациях.

Если товар оказался некачественным, то покупатель вправе потребовать уменьшения цены, бесплатного ремонта, компенсации расходов на устранение недостатков, замены товара на аналогичный, замены на товар другой марки с перерасчетом стоимости или расторжения договора и возврата денег.

При проблемах с услугами можно назначить новый срок выполнения, привлечь третьих лиц с компенсацией расходов, потребовать снижения цены или расторгнуть договор.

Как правильно действовать пошагово

Начинать нужно с письменной претензии, четко указав проблему и требование. Продавец обязан письменно ответить в течение 10 календарных дней. Если реакции нет или она отрицательная, то можно обратиться в Комитет по защите прав потребителей или его территориальные департаменты, в том числе через систему «Е-Өтініш».

Помощь в составлении документов и консультации могут оказать ассоциации и союзы потребителей.

При необходимости потребитель может обратиться в суд. При этом, он будет освобожден от госпошлины по такому иску.

Как отмечают в Комитете, цена, указанная на витрине, законна. А если на кассе она выше, то покупатель имеет право приобрести товар по цене, указанной на витрине.

Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 14 дней, если он не был в употреблении и сохранил товарный вид. Исключения касаются лекарств, нательного белья, чулочно-носочных изделий, животных и растений, метражных тканей и ряда других категорий.

— Согласно Закону РК «О защите прав потребителей», акционные товары и товары, реализованные в рассрочку, подлежат возврату и обмену наравне с обычными, при условии соблюдения общих требований, поскольку сам договор рассрочки (или банковского займа) является способом оплаты, но не изменяет ваших прав как потребителя, — уточняют в ведомстве.

Отдельно стоит отметить подарочные сертификаты. Сертификат фактически является предоплатой, а его возврат — расторжение договора. Если услуга по сертификату не оказана, продавец обязан вернуть деньги, так как расходы у него минимальные или отсутствуют.

Ограничение срока действия сертификата незаконно. По правилам внутренней торговли сертификат действует до трех лет, но даже после истечения срока продавец должен вернуть деньги, если товар или услуга не были предоставлены. При частичном использовании остаток суммы должен быть возвращен либо доступен для дальнейшего использования.

