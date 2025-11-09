В Усть-Каменогорске остаются восемь «белых пятен» связи

Основная часть территории города уже охвачена сотовой связью, однако несколько участков по-прежнему остаются вне покрытия. К примеру, проблемы есть в 25-м микрорайоне, районе Чечек, а также в пригородных поселках Самсоновка, Новотроицк.

— Интернет у нас нестабильный, иногда даже позвонить не получается, приходится выходить на улицу, чтобы поймать связь, — рассказала жительница Новотройцка.

В профильном ведомстве отмечают, что в городе таких «белых пятен», где нет связи, пока восемь.

— В Усть-Каменогорске установлены 32 базовые станции ТОО «Мобайл Телеком Сервис» для мобильной связи 5G. Чтобы решить проблемы, до конца 2025 года их количество планируется увеличить до 62, — сообщил заместитель руководителя управления цифровизации и архивов ВКО Арнур Сапаргалиев.

Работы по расширению покрытия связи ведутся не только в областном центре, но и по всему региону. Сейчас интернетом обеспечены 235 из 357 населенных пунктов Восточного Казахстана. Это свыше 97 процентов населения — около 706 тысяч человек.

До конца года планируется подключить еще 56 сел, где до сих пор отсутствует связь. Остальные 66 населенных пунктов, преимущественно труднодоступные и малочисленные, намерены охватить поэтапно до 2027 года.

— За счет бюджета установлено 14 антенно-мачтовых сооружений. Подключение уже обеспечено в селах Топкаин Катон-Карагайского района, Зимовье Глубоковского района и Верхние Таинты Уланского района, — отметил Арнур Сапаргалиев.

В управлении цифровизации подчеркнули, что устранение «белых пятен» находится на постоянном контроле, а операторы обязаны соблюдать утверждённые графики подключения.

Ранее в материале про цифровое неравенство мы рассказывали, почему села ВКО все еще вне сети.