В Усть-Каменогорске не хватает мест, несмотря на строительство новых школ

Особенно остро вопрос стоит в 19-м микрорайоне, где, несмотря на открытие двух современных школ, нагрузка на образовательную сеть остаётся крайне высокой. Причина проста: численность жителей растёт быстрее, чем возводится социальная инфраструктура.

Район растет стремительно, а школы не успевают за новым жильем

19-й микрорайон считается одним из наиболее активно застраиваемых в городе. Здесь продолжают вводить многоэтажные дома, куда массово заселяются молодые семьи. Демографический рост создает мощный поток детей школьного возраста, и образовательная система не успевает адаптироваться к новым условиям.

Сначала район обслуживали школы № 46 и № 48. Позднее построили № 40 и № 41, рассчитанные на 600 мест каждая. Предполагалось, что они существенно разгрузят район. Однако реальный прирост населения оказался выше прогнозов. Только за год сюда переехали сотни семей, и даже новые школы оказались переполненными в первый же учебный сезон.

— Плотная застройка опережает развитие социальной инфраструктуры. Детские сады, школы и поликлиники появляются, но не в тех масштабах, которые могли бы покрыть потребности всего микрорайона, — жалуются жители.

Родители вынуждены выбирать между расстоянием и переполненными классами

Дефицит мест ставит перед семьями непростой выбор. Одни предпочитают возить детей в отдалённые школы, чтобы избежать обучения в классах по 30–35 учеников.

— Мы живём рядом со школой № 46, но выбрали более дальний вариант. Нас пугает, что при такой плотности детей страдает внимание учителей и качество занятий. А в сезон простудных заболеваний риски гораздо выше, — рассказывает жительница проспекта Есенберлина.

Другие сталкиваются с обратной проблемой: по прописке они должны идти в школу, расположенную далеко, и вынуждены выбирать ближайший вариант, даже если он переполнен.

— По адресу нам положена школа № 41, но она находится слишком далеко. Поэтому отдала ребёнка в 46-ю. Пусть многолюдно, но рядом, — говорит жительница района Айгерим.

Такой разрыв между территориальным прикреплением и фактической доступностью создаёт дополнительную социальную нагрузку. Семьи ищут баланс между расстоянием, качеством образования и безопасностью.

Школа № 46 работает на пределе: почти 2400 учеников при норме в 1000

Наиболее перегруженная школа микрорайона — № 46. Директор учреждения Гульфарида Ауганбаева рассказала агентству Kazinform, что учебное заведение давно вышло за пределы проектной мощности.

— Школа рассчитана на 1000 мест. Сейчас в две смены обучаются 2000 детей, а общее число учеников — 2387. Это почти на 400 человек больше нормы. Тем не менее, работа выстроена. Для начальных классов выделен отдельный вход, а расписание позволяет развести потоки, — отметила она.

Перегруженность объясняется спецификой района. Здесь много домов, предоставленных многодетным семьям. В прошлом году в школе обучались 2680 детей. После открытия школ № 40 и № 41 туда перевели 412 учеников. Но заселение новых домов на улице Аль-Фараби снова увеличило нагрузку и численность учеников вновь приблизилась к 2400.

Новые школы тоже переполнены: № 40 и № 41 превысили проектную мощность в первый же год

По данным областного управления образования, в школе № 46 сформированы 13 первых классов, а в новых школах — от четырёх до шести параллелей начальных классов.

— Открытие школ № 40 и № 41 действительно снизило нагрузку на 46-ю, но в целом по городу остаются четыре школы, где превышение проектной мощности составляет 825 мест, — сообщили в ведомстве.

Спрос на обучение в новых школах значительно выше возможностей. Так, в школе № 40 при проектной мощности 600 человек сейчас обучаются 1083 ребёнка. В школе № 41 — 905 учеников. То есть, обе школы уже работают в полтора раза выше расчётной нормы.

Эксперты подчёркивают, что динамика роста населения района была явно недооценена, а темпы строительства учебных заведений не соответствуют реальным потребностям.

Перспективы: школы нужны срочно, а район продолжает расти

Микрорайон № 19 продолжает активно заселяться, и каждое новое жилое здание добавляет десятки потенциальных школьников. Уже сегодня учреждения образования работают с превышением мощностей, а в ближайшие годы потребность только увеличится.

Специалисты отмечают, что для быстрорастущих городских районов эта ситуация типична. Инфраструктура развивается стремительно, но всё равно не поспевает за демографическими процессами. Решение видят в строительстве дополнительных школ, корректировке схем территориального прикрепления и более точных прогнозах при планировании жилой застройки.

Пока же родители ищут индивидуальные варианты, а школы вынуждены работать в условиях возрастающего спроса на образование.

