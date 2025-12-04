РУ
    13:22, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    27 новых школ строят в Атырауской области: девять откроют до конца года

    В 2025 году в Атырауской области строятся 27 школ. Четыре из них уже введены в эксплуатацию, сообщил на брифинге в СЦК аким региона Серик Шапкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школа мектеп ученики оқушылар
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Он пояснил, что строительство еще девяти школ завершится до конца года, а оставшиеся 14 будут сданы в 2026 году.

    — За последние три года количество трехсменных школ сократилось в два раза, — отметил Серик Шапкенов.

    Кроме того, в рамках проекта «NAZAR» в 64 школах города установили 2,5 тыс. камер видеонаблюдения.

    — Если ранее методисты могли оценивать около 1,5 тыс. уроков в год, то сейчас этот показатель увеличен до 5,1 тыс., что способствует повышению качества образования, — добавил аким.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году в Атырауской области открыли 10 новых медицинских объектов, а к концу 2025 года планируется ввести еще пять.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Образование Строительство Серик Шапкенов школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
