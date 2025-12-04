27 новых школ строят в Атырауской области: девять откроют до конца года

Он пояснил, что строительство еще девяти школ завершится до конца года, а оставшиеся 14 будут сданы в 2026 году.

— За последние три года количество трехсменных школ сократилось в два раза, — отметил Серик Шапкенов.

Кроме того, в рамках проекта «NAZAR» в 64 школах города установили 2,5 тыс. камер видеонаблюдения.

— Если ранее методисты могли оценивать около 1,5 тыс. уроков в год, то сейчас этот показатель увеличен до 5,1 тыс., что способствует повышению качества образования, — добавил аким.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Атырауской области открыли 10 новых медицинских объектов, а к концу 2025 года планируется ввести еще пять.