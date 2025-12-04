Десять новых медобъектов открыли в Атырауской области, до конца года введут еще пять

Кроме того, ведется строительство еще семи учреждений.

Как отметил аким, в Атырауской области продолжается качественное развитие медицинской инфраструктуры в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

В городе Атырау возводятся две современные поликлиники, а радиологический корпус онкодиспансера начнет работу в следующем году.

«Проведенная работа в сфере здравоохранения способствовала снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулезом и онкологическими заболеваниями», — подчеркнул Серик Шапкенов.

