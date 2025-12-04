РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:06, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Десять новых медобъектов открыли в Атырауской области, до конца года введут еще пять

    В 2024 году в Атырауской области открыли 10 новых медицинских объектов, а к концу 2025 года планируется ввести еще пять, сообщил на брифинге в СЦК аким региона Серик Шапкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Десять новых медобъектов открыли в Атырауской области, до конца года введут еще пять
    Фото: Pexels

    Кроме того, ведется строительство еще семи учреждений.

    Как отметил аким, в Атырауской области продолжается качественное развитие медицинской инфраструктуры в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

    В городе Атырау возводятся две современные поликлиники, а радиологический корпус онкодиспансера начнет работу в следующем году.

    «Проведенная работа в сфере здравоохранения способствовала снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулезом и онкологическими заболеваниями», — подчеркнул Серик Шапкенов.

    Напомним, ранее сообщалось, что более 99% жителей Атырауской области обеспечены водой, газом и электричеством.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Регионы Казахстана Медицина
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают