Десять новых медобъектов открыли в Атырауской области, до конца года введут еще пять
В 2024 году в Атырауской области открыли 10 новых медицинских объектов, а к концу 2025 года планируется ввести еще пять, сообщил на брифинге в СЦК аким региона Серик Шапкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Кроме того, ведется строительство еще семи учреждений.
Как отметил аким, в Атырауской области продолжается качественное развитие медицинской инфраструктуры в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».
В городе Атырау возводятся две современные поликлиники, а радиологический корпус онкодиспансера начнет работу в следующем году.
«Проведенная работа в сфере здравоохранения способствовала снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулезом и онкологическими заболеваниями», — подчеркнул Серик Шапкенов.
Напомним, ранее сообщалось, что более 99% жителей Атырауской области обеспечены водой, газом и электричеством.