Более 99% жителей Атырауской области обеспечены водой, газом и электричеством
Обеспеченность жителей Атырауской области качественной питьевой водой, газом и электричеством сегодня достигает 99,9%. Это более 713 тысяч человек, отметил на брифинге в СЦК аким региона Серик Шапкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в регионе реализуют крупные инфраструктурные проекты, направленные на повышение стабильности и качества услуг.
«В частности, для бесперебойного водоснабжения жителей города Атырау и Махамбетского района реконструирована фильтровальная станция № 5. Это позволило увеличить подачу воды на дополнительные 50 тысяч кубометров в сутки», — сообщил он.
Кроме того, построено 165 км летнего водопровода в пяти сельских населенных пунктах.
Планомерно модернизируются и электрические сети. Обновлено 302 километра линий электропередачи, а в микрорайоне Нурсая заменили 66 километров старых сетей на современные и безопасные кабели. Завершено строительство подстанции «Нурсая–Самал» мощностью 32 МВт. Для повышения надежности установлено 30 автоматических устройств повторного включения.
На правобережье Атырау завершается строительство газораспределительной станции мощностью 120 тысяч кубометров в час и 46 километров магистрального газопровода.