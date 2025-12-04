РУ
    12:49, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 99% жителей Атырауской области обеспечены водой, газом и электричеством

    Обеспеченность жителей Атырауской области качественной питьевой водой, газом и электричеством сегодня достигает 99,9%. Это более 713 тысяч человек, отметил на брифинге в СЦК аким региона Серик Шапкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    По его словам, в регионе реализуют крупные инфраструктурные проекты, направленные на повышение стабильности и качества услуг.

    «В частности, для бесперебойного водоснабжения жителей города Атырау и Махамбетского района реконструирована фильтровальная станция № 5. Это позволило увеличить подачу воды на дополнительные 50 тысяч кубометров в сутки», — сообщил он.

    Кроме того, построено 165 км летнего водопровода в пяти сельских населенных пунктах.

    Планомерно модернизируются и электрические сети. Обновлено 302 километра линий электропередачи, а в микрорайоне Нурсая заменили 66 километров старых сетей на современные и безопасные кабели. Завершено строительство подстанции «Нурсая–Самал» мощностью 32 МВт. Для повышения надежности установлено 30 автоматических устройств повторного включения.

    На правобережье Атырау завершается строительство газораспределительной станции мощностью 120 тысяч кубометров в час и 46 километров магистрального газопровода.

     

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
