В Усть-Каменогорске 36 многоэтажек — в аварийном состоянии

Речь идет в основном о зданиях довоенной и послевоенной постройки — их возводили в период с 1938 по 1950 годы, и сегодня они уже не соответствуют требованиям безопасности.

По данным городского отдела жилищных отношений, всего в областном центре насчитывается 1825 многоэтажных жилых домов. Большая часть из них — панельные и кирпичные. При этом половина из них построены больше полувека назад. Возраст и износ берут свое. И еще 10 домов официально признаны ветхими и нуждаются в капитальном ремонте.

А вот 36 зданий восстановлению уже не подлежат — их планируют сносить. Для решения этой проблемы в городе разработали отдельный механизм обновления жилого фонда.

— С целью поэтапного решения вопроса аварийного жилья в Усть-Каменогорске утверждена программа реновации жилищного фонда на 2024–2029 годы. Документ был принят постановлением акима города 4 мая 2024 года. При условии выделения бюджетных средств в рамках программы планируется обеспечить собственников аварийных домов новым жильем, — сообщил руководитель отдела жилищных отношений Айбек Салбанов.

В акимате подчеркивают, что реновация должна не просто заменить старые стены новыми, но и изменить качество городской среды, где безопасность жильцов — ключевой приоритет.

