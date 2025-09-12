В каких регионах Казахстана больше всего аварийных домов

— По информации местных исполнительных органов, в стране насчитывается 1031 многоквартирный аварийный жилой дом, — говорится в ответе министерства.

При этом больше всего аварийных домов зарегистрировано в двух городах и одной области.

— Лидером является Атырауская область — 217 многоквартирных аварийных домов, на втором месте столица Астана — 206 многоквартирных домов, а в Шымкенте зарегистрировано 108 таких домов, — отмечается в информации ведомства.

Согласно данным министерства, в соответствии с поручением Главы государства, до 2029 года необходимо обеспечить новым жильем около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилищного фонда. Постановлением Правительства РК от 23 сентября 2022 года № 736 утверждена Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, в рамках которой реализуются программы по ремонту в регионах. Местные исполнительные органы будут заниматься усилением работы по реализации Концепции, а также принятием кардинальных мер по ускорению обеспечения жильем собственников аварийного и ветхого жилищного фонда.

Ранее сообщалось, что в Астане с 2013 года снесено 282 аварийных дома.