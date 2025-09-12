РУ
    17:50, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В каких регионах Казахстана больше всего аварийных домов

    Сколько аварийных домов насчитывается в Казахстане и в каких регионах они сосредоточены? На этот вопрос ответило Министерство промышленности и строительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Аварийное жилье в Приозерске: восемь домов под угрозой обрушения, капитальный ремонт буксует
    Фото: Бекзат Нурмаганбетов

    — По информации местных исполнительных органов, в стране насчитывается 1031 многоквартирный аварийный жилой дом, — говорится в ответе министерства.

    При этом больше всего аварийных домов зарегистрировано в двух городах и одной области.

    — Лидером является Атырауская область — 217 многоквартирных аварийных домов, на втором месте столица Астана — 206 многоквартирных домов, а в Шымкенте зарегистрировано 108 таких домов, — отмечается в информации ведомства.

    Согласно данным министерства, в соответствии с поручением Главы государства, до 2029 года необходимо обеспечить новым жильем около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилищного фонда. Постановлением Правительства РК от 23 сентября 2022 года № 736 утверждена Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, в рамках которой реализуются программы по ремонту в регионах. Местные исполнительные органы будут заниматься усилением работы по реализации Концепции, а также принятием кардинальных мер по ускорению обеспечения жильем собственников аварийного и ветхого жилищного фонда.

    Ранее сообщалось, что в Астане с 2013 года снесено 282 аварийных дома. 

    Данагуль Карбаева
