В каких регионах Казахстана больше всего аварийных домов
Сколько аварийных домов насчитывается в Казахстане и в каких регионах они сосредоточены? На этот вопрос ответило Министерство промышленности и строительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По информации местных исполнительных органов, в стране насчитывается 1031 многоквартирный аварийный жилой дом, — говорится в ответе министерства.
При этом больше всего аварийных домов зарегистрировано в двух городах и одной области.
— Лидером является Атырауская область — 217 многоквартирных аварийных домов, на втором месте столица Астана — 206 многоквартирных домов, а в Шымкенте зарегистрировано 108 таких домов, — отмечается в информации ведомства.
Согласно данным министерства, в соответствии с поручением Главы государства, до 2029 года необходимо обеспечить новым жильем около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилищного фонда. Постановлением Правительства РК от 23 сентября 2022 года № 736 утверждена Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, в рамках которой реализуются программы по ремонту в регионах. Местные исполнительные органы будут заниматься усилением работы по реализации Концепции, а также принятием кардинальных мер по ускорению обеспечения жильем собственников аварийного и ветхого жилищного фонда.
Ранее сообщалось, что в Астане с 2013 года снесено 282 аварийных дома.