    17:07, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Сколько жилья построят в Казахстане в 2025 году

    По итогам 7 месяцев введено в эксплуатацию 9,4 млн квадратных метров жилья или 86 тысяч квартир, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    строительство, құрылыс
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК

    — В 2025 году в стране за счет всех источников финансирования планируется построить 19,2 млн квадратных метров жилья или более 176 тысяч квартир, — говорится в ответе министерства агентству Kazinform.

    Согласно статистическим данным, по итогам 7 месяцев введено в эксплуатацию 9,4 млн квадратных метров жилья или 86 тысяч квартир.

    Напомним, 8 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: ключевые задачи и пути их решения через цифровую трансформацию».

    В этой связи Президент, отметив, что в прошлом году было введено в эксплуатацию 19 млн квадратных метров жилья, поручил широко использовать технологии искусственного интеллекта — метод информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM) для повышения качества строительства.

    Недвижимость Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
