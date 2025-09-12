Сколько жилья построят в Казахстане в 2025 году

Об этом сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК

— В 2025 году в стране за счет всех источников финансирования планируется построить 19,2 млн квадратных метров жилья или более 176 тысяч квартир, — говорится в ответе министерства агентству Kazinform.

Согласно статистическим данным, по итогам 7 месяцев введено в эксплуатацию 9,4 млн квадратных метров жилья или 86 тысяч квартир.

Напомним, 8 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: ключевые задачи и пути их решения через цифровую трансформацию».

В этой связи Президент, отметив, что в прошлом году было введено в эксплуатацию 19 млн квадратных метров жилья, поручил широко использовать технологии искусственного интеллекта — метод информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM) для повышения качества строительства.