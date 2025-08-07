В Туркестанской области усилили контроль за подачей воды крестьянским хозяйствам

В частности, министр посетил Шардаринское водохранилище. Напомним, 28–29 июля казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра РК Канатом Бозумбаевым провела переговоры с Правительствами Кыргызстана и Узбекистана о подаче недополученных из-за засухи и маловодья объемов воды.

В Минводы отметили, что полноценное исполнение достигнутых договоренностей позволит поддержать объем Шардаринского водохранилища на должном уровне и обеспечить водой аграриев Кызылординской и Туркестанской областей без потерь.

Далее министр проверил работу межгосударственного канала «Достык». На сегодня вода в Жетысайский и Мактааральский районы поступает в соответствии с достигнутыми ранее международными договоренностями. Осуществляется поочередная подача воды, при этом приоритет отдается крестьянским хозяйствам в нижнем течении канала.

Как сообщили в ведомстве, для улучшения подачи воды по межгосударственному каналу «Достык» Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» провел механизированную очистку «Водозаборного канала машинным методом».

— Наше министерство ведет круглосуточный контроль за подачей и распределением воды в Туркестанской области. Мы тесно взаимодействуем с местными исполнительными органами, находимся на постоянной связи с коллегами из соседних стран. Сформированы рабочие группы, ведущие постоянный мониторинг водохозяйственной ситуации в регионе. Наша главная задача — выполнить обязательства перед заключившими договоры на подачу воды аграриями, несмотря на непростые погодные условия, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, в ходе совместной с Премьер-министром рабочей поездки в Туркестанскую и Кызылординскую области Канат Бозумбаев встретился с фермерами Кызылординской области.