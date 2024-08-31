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    00:35, 31 Август 2024 | GMT +6

    В Туркестанской области ремонт ирригационной системы «Кызылкум-1» сэкономит 45 млн кубометров воды в год

    ирригационная система «Кызылкум-1», канал
    Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

    В Шардаринском районе Туркестанской области проходит реконструкция ирригационной и дренажной системы «Кызылкум-1», которая направляет поливную воду на посевные площади и поддерживает необходимый уровень подземных вод, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

    На сегодня по проекту завершен ремонт 165 км каналов, 155 км коллекторов и 706 гидротехнических сооружений. В результате повысилась эффективность ряда каналов: коэффициент полезного действия вырос с 60% до 90%.

    Завершить проект планируется в 2025 году. По итогам его реализации ожидается улучшение подачи воды на 12,5 тысячах гектаров посевных площадей, снижение потерь воды на 45 млн кубометров в год и создание 2400 постоянных рабочих мест.

    - На сегодня строительно-монтажные работы завершены на половину. Сейчас в Туркестанской области реализуется целый ряд крупных проектов. При поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации строится водохранилище «Байдибек-ата», способное собирать 68 млн кубометров воды, а также канал «Саркырама» протяженностью 21,7 км, – отметил директор филиала РГП «Казводхоз» Казыбек Бедебаев.

    Ранее сообщалось, что в Актюбинской области проходит реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек.

    По оперативным данным, 6,37 млрд кубометров воды предоставили аграриям страны в поливной сезон филиалы «Казводхоза».

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Туркестанская область Регионы Казахстана Вода Водохранилище
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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