Подготовка к паводкам: начата комплексная реконструкция Актюбинского водохранилища

В Актюбинской области проходит реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек. Во время паводков в этом году объект, вмещающий 245 млн кубометров воды, испытал высокую нагрузку, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Строительно-монтажные работы проходят на плотине и водопропускных сооружениях водохранилища. Кроме того, будут отремонтированы охранная сигнализация и освещение объекта, а также системы видеонаблюдения и электроснабжения.

Реконструкция водохранилища будет завершена до начала паводкового периода.