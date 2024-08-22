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    10:00, 22 Август 2024 | GMT +6

    Подготовка к паводкам: начата комплексная реконструкция Актюбинского водохранилища

    Актюбинское водохранилище
    Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

    В Актюбинской области проходит реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек. Во время паводков в этом году объект, вмещающий 245 млн кубометров воды, испытал высокую нагрузку, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

    Строительно-монтажные работы проходят на плотине и водопропускных сооружениях водохранилища. Кроме того, будут отремонтированы охранная сигнализация и освещение объекта, а также системы видеонаблюдения и электроснабжения.

    Реконструкция водохранилища будет завершена до начала паводкового периода.

    - Актюбинское водохранилище является стратегическим объектом. Цель реконструкции – повышение надежности, прочности и безопасности дальнейшей эксплуатации водохранилища, недопущение аварийных ситуаций и срывов подачи воды, увеличение подачи воды на посевные площади и промышленные предприятия города Актобе. Работы проходят согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы, – сообщил директор филиала «Казводхоза» по Актюбинской области Ринат Шауенов.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Актюбинское водохранилище Вода Водохранилище Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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