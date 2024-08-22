Подготовка к паводкам: начата комплексная реконструкция Актюбинского водохранилища
В Актюбинской области проходит реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек. Во время паводков в этом году объект, вмещающий 245 млн кубометров воды, испытал высокую нагрузку, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Строительно-монтажные работы проходят на плотине и водопропускных сооружениях водохранилища. Кроме того, будут отремонтированы охранная сигнализация и освещение объекта, а также системы видеонаблюдения и электроснабжения.
Реконструкция водохранилища будет завершена до начала паводкового периода.
- Актюбинское водохранилище является стратегическим объектом. Цель реконструкции – повышение надежности, прочности и безопасности дальнейшей эксплуатации водохранилища, недопущение аварийных ситуаций и срывов подачи воды, увеличение подачи воды на посевные площади и промышленные предприятия города Актобе. Работы проходят согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы, – сообщил директор филиала «Казводхоза» по Актюбинской области Ринат Шауенов.