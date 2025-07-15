РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:53, 14 Июль 2025 | GMT +5

    В Туркестанской области опровергли слухи о беременности школьницы после изнасилования

    В социальных сетях распространилась информация о том, что в Отырарском районе Туркестанской области девятиклассница якобы забеременела после группового изнасилования. Среди подозреваемых назывались ученик 11-го класса и трое взрослых, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Однако, как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, эти сведения не подтвердились и не соответствуют действительности.

    Вместе с тем в полицию действительно поступило заявление о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней родственницы жителя Отырарского района. По предварительной информации, к происшествию может быть причастен её несовершеннолетний знакомый.

    В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, предпринимаются все необходимые меры для установления обстоятельств дела. Ход расследования находится под контролем руководства областного департамента полиции.

    — Иные детали не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК. Полиция напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность по закону, и призывает граждан доверять только официальным источникам, — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее мы писали, что в Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании. По заявлению 47-летней жительницы столицы начато досудебное расследование.

    Теги:
    Туркестанская область Полиция Несовершеннолетние Изнасилование
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают