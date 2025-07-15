В Туркестанской области опровергли слухи о беременности школьницы после изнасилования

Однако, как сообщили в департаменте полиции Туркестанской области, эти сведения не подтвердились и не соответствуют действительности.

Вместе с тем в полицию действительно поступило заявление о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней родственницы жителя Отырарского района. По предварительной информации, к происшествию может быть причастен её несовершеннолетний знакомый.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, предпринимаются все необходимые меры для установления обстоятельств дела. Ход расследования находится под контролем руководства областного департамента полиции.

— Иные детали не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК. Полиция напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность по закону, и призывает граждан доверять только официальным источникам, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что в Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании. По заявлению 47-летней жительницы столицы начато досудебное расследование.