17:53, 09 Июль 2025 | GMT +5
В Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании
Военнослужащий подозревается в изнасиловании в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
В столичном ДП сообщили, что по факту заявления 47-летней жительницы столицы начато досудебное расследование.
— Мужчина, знакомый заявительницы, установлен и доставлен в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются, — дополнили в органе.
Ранее мы писали, что полицейский осужден за изнасилование заключенной в Туркестанской области.
Также сообщалось, что бывший сельский аким Карагандинской области подозревается в изнасиловании 23-летней подчиненной.
В Павлодаре осудили мужчину за изнасилование и убийство спустя 17 лет.