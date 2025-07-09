В Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании

В столичном ДП сообщили, что по факту заявления 47-летней жительницы столицы начато досудебное расследование.

— Мужчина, знакомый заявительницы, установлен и доставлен в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются, — дополнили в органе.

Ранее мы писали, что полицейский осужден за изнасилование заключенной в Туркестанской области.

Также сообщалось, что бывший сельский аким Карагандинской области подозревается в изнасиловании 23-летней подчиненной.

В Павлодаре осудили мужчину за изнасилование и убийство спустя 17 лет.