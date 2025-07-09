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    17:53, 09 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане военнослужащего подозревают в изнасиловании

    Военнослужащий подозревается в изнасиловании в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ветераны, военнослужащие
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    В столичном ДП сообщили, что по факту заявления 47-летней жительницы столицы начато досудебное расследование.

    — Мужчина, знакомый заявительницы, установлен и доставлен в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются, — дополнили в органе.

    Ранее мы писали, что полицейский осужден за изнасилование заключенной в Туркестанской области. 

    Также сообщалось, что бывший сельский аким Карагандинской области подозревается в изнасиловании 23-летней подчиненной.

    В Павлодаре осудили мужчину за изнасилование и убийство спустя 17 лет.

    Теги:
    Астана Изнасилование
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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