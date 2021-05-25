В Туркестанской области начато строительство солнечной электростанции на 50 МВт

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Отырарском районе Туркестанской области ТОО «Аrm Wind» приступило к строительству солнечной электростанции мощностью 50 МВт на площади 100 га. Общая стоимость проекта - 14 млрд 700 млн тенге. По завершению работы станции будет создано 50 новых постоянных рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Также в этом году в районе начнется строительство комплекса по производству бахчевых культур высшего сорта ТОО «Тансари ТредингА». Стоимость проекта - 1 млрд 700 млн тенге. Ожидается создание 153 постоянных и 350 сезонных рабочих мест. В настоящее время ведется работа по включению проекта в Карту поддержки предпринимателей. Проект планируется запустить в 2023 году в индустриальной зоне Каргалинского сельского округа.

Вместе с тем по итогам 2020 года доля автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии в районе составила 63,9%. В текущем году за счет средств местного бюджета будет проведен средний ремонт 21 внутренней улицы на сумму 252 млн тенге. В прошлом году в рамках Плана мероприятий по празднованию 1150-летия Абу Насра аль-Фараби были начаты работы по благоустройству вдоль трассы туристического направления. В этом году работы будут продолжены.