В Туркестанской области изолированные пруды соединят каналами с Сырдарьей

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ по сбору воды и реконструкции водохозяйственных сооружений Шардаринского района Туркестанской области.

В ходе батиметрических съемок территории Шардаринского водохранилища выявлено 10 изолированных прудов, в которых накоплено 107 млн кубометров воды. Из них шесть прудов расположены в районе Арнасайской плотины, их совокупный объем составляет 57 млн кубометров. Между Машканалом и автодорогой «Шымкент — Жетысай» обнаружены еще четыре пруда общим объемом 50 млн кубометров.

Для обеспечения эффективного использования водных ресурсов проводится строительство соединяющих каналов общей протяженностью 32,6 км, по которым вода из данных прудов будет направлена в русло реки Сырдарья, а затем — в Шардаринское водохранилище.

Кроме того, планируется проведение строительно-монтажных работ для направления воды из пруда, расположенного вдоль автодороги «Шардара — Жетысай» в районе Арнасайской плотины, в Шардаринское водохранилище. Объем данного пруда составляет 67 млн кубометров.

В Шардаринском районе также продолжается реконструкция ирригационно-дренажной системы «Кызылкум-1». Работы ведутся в рамках второй фазы проекта по совершенствованию ирригационных и дренажных систем Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

На сегодня в рамках строительно-монтажных работ на системе «Кызылкум-1» реконструировано 180,02 км каналов, 763 гидротехнических сооружения, 233,4 км коллекторов и 2,2 км эксплуатационных дорог. Канал 6Р-1-4-2 протяженностью 7,94 км полностью облицован железобетоном.

Реализация проекта позволит улучшить подачу поливной воды на 12 532 га сельхозугодий, из которых 6 444 га расположены в Алатауском сельском округе, а 6 088 га — в Кызылкумском сельском округе.

— Минувший вегетационный период прошел в непростых условиях, вызванных аномальной жарой и отсутствием осадков. Чтобы обеспечить стабильное прохождение вегетации в следующем году, необходимо провести комплексную подготовку и качественно выполнить все реализуемые проекты. Помимо модернизации водохозяйственной инфраструктуры и накопления водных ресурсов, важно активно вести разъяснительную работу с аграриями по внедрению водосберегающих технологий и переходу на менее влагоемкие культуры, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

