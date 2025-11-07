В Туркестанской области дрон помог выявить незаконную добычу песка

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры регионы, с помощью дрона выявлены факты добычи общераспространённых полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) с нарушением целостности недр вдоль реки Курcай в районе Сауран.

Незаконная добыча и пользование недрами являются одними из факторов, вызывающих недовольство со стороны населения и оказывающих негативное влияние на общественно-политическую стабильность и окружающую среду.

На основании актов прокурорского надзора незаконно заключенный меморандум расторгнут, допустивший дисциплинарный проступок аким сельского округа Шага представлен к освобождению от занимаемой должности, заместитель акима района и сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Алматы лишили лицензии компанию, занимавшуюся реконструкцией водопроводных сетей на ряде улиц.