РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:50, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Туркестанской области дрон помог выявить незаконную добычу песка

    Специализированная природоохранная прокуратура Туркестанской области организовала рейдовое мероприятие с целью предупреждения и недопущения незаконного пользования недрами, передает агентство Kazinform.  

    незаконная добыча песка в Семее
    Кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры регионы, с помощью дрона выявлены факты добычи общераспространённых полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) с нарушением целостности недр вдоль реки Курcай в районе Сауран.

    Незаконная добыча и пользование недрами являются одними из факторов, вызывающих недовольство со стороны населения и оказывающих негативное влияние на общественно-политическую стабильность и окружающую среду.

    На основании актов прокурорского надзора незаконно заключенный меморандум расторгнут, допустивший дисциплинарный проступок аким сельского округа Шага представлен к освобождению от занимаемой должности, заместитель акима района и сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Ранее в Алматы лишили лицензии компанию, занимавшуюся реконструкцией водопроводных сетей на ряде улиц.

    Теги:
    Туркестанская область Экология Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают