В Туркестанской области дрон помог выявить незаконную добычу песка
Специализированная природоохранная прокуратура Туркестанской области организовала рейдовое мероприятие с целью предупреждения и недопущения незаконного пользования недрами, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры регионы, с помощью дрона выявлены факты добычи общераспространённых полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) с нарушением целостности недр вдоль реки Курcай в районе Сауран.
Незаконная добыча и пользование недрами являются одними из факторов, вызывающих недовольство со стороны населения и оказывающих негативное влияние на общественно-политическую стабильность и окружающую среду.
На основании актов прокурорского надзора незаконно заключенный меморандум расторгнут, допустивший дисциплинарный проступок аким сельского округа Шага представлен к освобождению от занимаемой должности, заместитель акима района и сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее в Алматы лишили лицензии компанию, занимавшуюся реконструкцией водопроводных сетей на ряде улиц.