В Туркестанской области будут реализованы 115 проектов стоимостью 2,5 трлн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области в течение следующих двух лет будут реализованы 115 проектов общей стоимостью 2,5 триллиона тенге. Это проекты в сферах туризма, строительства, перерабатывающей промышленности, альтернативной энергетики и «зеленой» экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В то же время, за последние два года в регионе на 15 тысяч увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства, и достигло 141 тысячи. В 2020 году предприниматели области произвели продукции на 554 миллиарда тенге. В этом году, как ожидается, данный показатель достигнет 900 миллиардов тенге. С тех пор, как Туркестан стал областным центром, здесь не снижаются темпы строительства. Древний город развивается по двум направлениям: культурно-духовный центр и административно-деловой центр. Все объекты в двух центрах, которые обозначил еще Елбасы, уже завершены и сданы в эксплуатацию.

Кроме того, здесь активизировалось жилищное строительство. В 2019 году было сдано 150 тысяч квадратных метров жилья, а в этом году планируется сдать 390 тысяч квадратных метров. Реализуются также новые проекты.

«Начата реализация новых проектов, ведется строительство двух 20-этажных домов. Кроме того, началось строительство 18-этажного бизнес-центра и 16 каскадных домов. За счет средств частных застройщиков строятся 5-этажные дома, за счет СПК также ведется строительство. В этом году по области мы должны сдать 790 тысяч квадратных метров жилья», – сказал руководитель областного управления строительства Токтар Усипалиев.

За два года с образования Туркестанской области в регион поступило 3,5 млрд тенге инвестиций. Это в 27 раз больше, чем в 2008 году. За счет средств частных инвесторов в Туркестане реализован ряд проектов. Недавно сдан в эксплуатацию новый международный аэропорт. Выполняются авиарейсы из аэропорта Хазрет Султан в Нур-Султан и Алматы. Открыты рейсы в другие города Казахстана, за границу, в том числе в Стамбул.

Международный аэропорт может принимать 450 пассажиров в час, в год оказывать услуги 3 миллионам пассажиров. Параметры взлетно-посадочной полосы позволяют принимать воздушные суда всех классов. Первому международному аэропорту, построенному за годы независимости, присвоены коды ИКАО и ИАТА. Новый аэропорт должен связать золотую колыбель тюркского мира – город Туркестан, – с крупными городами мира.

В областном центре также появляются пятизвездочные гостиницы. Среди них можно назвать гостиницу Hampton by Hilton Turkistan.

«Это, прежде всего, большой вклад в стратегически важную сферу. По мере развития туризма, гости, прибывающие в Туркестан, смогут получать услуги на международном уровне за доступную цену. Кроме того, гостиница вписывается в культурно-духовный центр Туркестана», – сказал первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай.

Гостиница расположена в культурно-духовном центре Туркестана. Здесь близко находятся Мавзолей Кожа Ахмета Яссауи, центр Великой степи и визит-центр «Туркестан». Здание построено в марокканском стиле, напоминающем средневековые здания из старого кирпича-сырца. Оно дополняет стиль города, удачно сочетая средневековую и современную традицию. Общая площадь гостиницы, построенной за один год, вместе с отдельным банкетным комплексом Top Tobe, составляет 9 000 квадратных метров. Имеется 120 стандартных номеров. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специально оборудованные комнаты. Hilton является знаменитой сетью гостиницей, включающей 17 гостиничных брендов различных категорий.

Через несколько дней в Туркестане планируют сдать в эксплуатацию не имеющий аналогов в Средней Азии комплекс «Керуен сарай». Всего, после образования области, здесь реализовано более 100 инвестпроектов.

«В прошлом году Елбасы отметил крупный проект по запуску скорого поезда Туркестан-Шымкент-Ташкент, реализация которого начнется в этом году. Мы считаем, что этот проект принесет много пользы, как с экономической точки зрения, так и для развития туризма между двумя братскими странами. Потому, что из Узбекистана будут приезжать 7 миллионов туристов. Туристы в Казахстане и Узбекистане получат возможность легко добраться до обеих стран. Из Туркестана в Ташкент можно будет доехать за 1 час 45 минут», – сказал заместитель акима области Мейиржан Мырзалиев.

На этот год планируется реализация 10 проектов, из них 6 будут завершены до конца года.

В области также интенсивно развивается сельское хозяйство. На 1 тысяче гектаров внедрена система капельного орошения. Здесь выращивают кормовые культуры. Продукция, в рамках проекта, будет доставляться на откормочную площадку на 10 тысяч голов, которая строится по австралийской технологии.

«Эффективность австралийской технологии в том, что у животных на откорме суточные привесы будут 1-2 килограмма. Концентрированные корма будут скармливаться в приготовленном виде. Третий проект, который мы начали – тепличный комплекс на 50 гектаров. Сейчас готовятся документы для финансирования», – сказал руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

Отметим, в прошлом году аграрии Туркестанской области произвели 2,5 миллиона тонн продукции стоимостью 730 миллиардов тенге, заняв второе место в Республике. Из общего объема произведенной продукции 1 миллион тонн, стоимостью 105 миллионов долларов США, отправлен на экспорт. 75% экспорта мясной продукции республики приходится на Туркестанскую область. В прошлом году экспортировано 5 тысяч тонн мяса. Всего в Туркестанской области действуют откормочные площадки на 143 тысячи голов скота.