В Туркестане трескаются стены отремонтированной многоэтажки

Пятиэтажному дому на 60 квартир всего 6 лет, но на стенах уже появились трещины, которые с каждым днём становятся всё больше. Из-за этого некоторые жители вынуждены были временно переселиться к родственникам.

Фото: Сәбит Тастанбек

По словам одной из жительниц дома Злихи Искаковой, каждую зиму во время отопительного сезона в доме еще лопаются и трубы. Сейчас вокруг водопроводных труб сыро и появилась плесень.

— Какой смысл постоянно замазывать трещины, если они всё равно снова появляются? С наступлением зимы начинаются холода, трубы выходят из строя и проблемы появляются одна за другой. С верхних этажей течёт вода. Вызываем сантехников, но они не приходят вовремя, и после требуют оплату за то, что пришли после рабочего дня. Поэтому многие неполадки с трубами приходится устранять за свой счёт. Четыре года назад я сделала ремонт в своей квартире, но когда строители ремонтировали соседнюю квартиру, то в моей кухне отвалились плитки и пошли трещины. Не хочу накликать беду, но если вдруг произойдёт землетрясение, мы можем погибнуть под завалами, — говорит жительница.

Фото: Сәбит Тастанбек

После недавнего ремонта квартиры вновь начали разрушаться. Жители признаются, что живут в постоянном страхе, опасаясь, что стены дома могут обрушиться.

— Чтобы залить бетонные опоры, строители раскопали землю вокруг фундамента, однако дом начал трескаться ещё сильнее. В моей квартире появилась трещина шириной около пяти сантиметров. Её запенили и заштукатурили. Это ситуация вызывает тревогу, — рассказал житель дома Абылгазы Бейсенов.

Фото: Сәбит Тастанбек

За 6 лет существования здания в нём уже несколько раз проводились ремонтные работы.

Фото: Сәбит Тастанбек

По данным городского отдела строительства, в 2021 году дом прошёл техническое обследование и был признан не аварийным. Из-за подтопления в подвале с задней стороны средней части здания установили две металлические опоры и залили бетон для укрепления конструкции. В 2023 году, после обращений жильцов по поводу увеличившихся трещин в подъездах и на фасаде, снова был проведён текущий ремонт.

— В 2025 году, после истечения пятилетнего гарантийного срока, дом повторно прошёл техническое обследование за счёт спонсоров. По итогам экспертизы специализированные исследовательские центры вновь признали дом не аварийным. По рекомендации эксперта в фундамент дополнительно залили 33 бетонные опоры, а в 16 квартирах провели капитальный ремонт. Также были устранены трещины в стенах 1-го и 2-го подъездов. На данный момент акимат продолжает ремонт квартир, — сообщили представители акимата Туркестана.

По словам жильцов, вместо того, чтобы бесконечно устранять последствия, нужно предотвратить причину. Они озвучили свои желания о переселении в безопасное место, однако городские власти утверждают, что дом не находится в аварийном состоянии и призывают граждан не поддаваться панике.

