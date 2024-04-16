В течение 15 дней в Павлодаре ожидают приход большой воды

Павлодарцы активно готовятся к разливу Иртыша, самому масштабному за последние 11 лет. Фактически разлив уже начался в Майском районе и Аксу, но основной объем воды еще не пришел, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сельчан просят внимательнее следить за скотом, чтобы животные не остались в пойме, в зоне разлива.

— Мы заходим в период ежегодных природоохранных попусков, ждем большой объем воды. Задача, которую я поставил перед всеми акимами городов и районов, — обеспечение безопасности людей, имущества наших жителей. Также необходимо обеспечить, чтобы в пойменной части не остался домашний скот. Весной идет приплод, возможны потери для фермеров и жителей сельской местности. Акимы должны плотно вести эту работу. Разлив Иртыша начнется в ближайшие несколько дней, он уже начался в Майском районе, в Аксу. Разлив уже подходит к Павлодару, и в ближайшие 10-15 дней в активном режиме мы получим большую воду, — сказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Чтобы не допустить подтопления домов в прибрежной зоне в период разлива, на территории Павлодарской области установлены 14 гидропостов, круглосуточно ведется мониторинг уровня воды в реке.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

— В целях укрепления существующих насыпей отсыпано 64350 тонн инертного материала, уложено 5650 штук мешкотары, заготовлено 13600 мешков с инертным материалом. Дополнительно возведено 24808 метров насыпей, — рассказали в областном департаменте по ЧС.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Как сообщалось, этой весной во время разлива в Павлодарской области будет затоплено 90% поймы. Из Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ будет сброшено более 6 миллиардов кубометров воды.

К разливу усиленно готовятся в районах Аккулы, Майском, Павлодарском и районе Теренколь. При этом в ДЧС опровергли рассылку о предстоящем затоплении Усольского микрорайона в Павлодаре.