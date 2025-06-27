В Таразе планируют построить эстакаду стоимостью 23 млрд тенге

В Таразе разработан проект новой транспортной развязки, которая должна существенно разгрузить одну из самых загруженных магистралей города — так называемый «Горбатый мост» по проспекту Жамбыла. Этот участок давно считается одним из самых загруженных в городе: по нему проходит выезд на Алматы, дорога к восточной окраине Тараза, а также один из главных маршрутов к оптовому рынку «Ауыл-Береке». Дополнительную нагрузку создает строительство нового микрорайона Әулиеата, расположенного сразу за мостом.

Для решения проблемы в городе планируют строительство эстакады стоимостью 23,04 млрд тенге. Новый объект соединит микрорайон с проспектом Абая, обеспечив прямой проезд от улицы Сыпатай батыра через железнодорожную и промышленную зоны. Проект прошел государственную экспертизу, и соответствующая заявка уже направлена в республиканский бюджет.

По расчетам специалистов, реализация проекта позволит существенно сократить пробки на «Горбатом мосту» и обеспечит быстрый доступ к подъездной дороге с восточной стороны города и новому микрорайону.

Ранее мы рассказывали, что в Таразе начали снос зданий под строительство моста.

Строительство моста в Таразе: неудобства, компромиссы и риски