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    22:46, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В Таразе планируют построить эстакаду стоимостью 23 млрд тенге

    Новый проект должен разгрузить транспортный мост по проспекту Жамбыла и соединить микрорайон Әулиеата с проспектом Абая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    строительство дороги жол құрылысы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Таразе разработан проект новой транспортной развязки, которая должна существенно разгрузить одну из самых загруженных магистралей города — так называемый «Горбатый мост» по проспекту Жамбыла. Этот участок давно считается одним из самых загруженных в городе: по нему проходит выезд на Алматы, дорога к восточной окраине Тараза, а также один из главных маршрутов к оптовому рынку «Ауыл-Береке». Дополнительную нагрузку создает строительство нового микрорайона Әулиеата, расположенного сразу за мостом.

    Для решения проблемы в городе планируют строительство эстакады стоимостью 23,04 млрд тенге. Новый объект соединит микрорайон с проспектом Абая, обеспечив прямой проезд от улицы Сыпатай батыра через железнодорожную и промышленную зоны. Проект прошел государственную экспертизу, и соответствующая заявка уже направлена в республиканский бюджет.

    По расчетам специалистов, реализация проекта позволит существенно сократить пробки на «Горбатом мосту» и обеспечит быстрый доступ к подъездной дороге с восточной стороны города и новому микрорайону.

    Ранее мы рассказывали, что в Таразе начали снос зданий под строительство моста.

    Строительство моста в Таразе: неудобства, компромиссы и риски

    Теги:
    Дороги Жамбылская область Строительство Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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