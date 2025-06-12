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    02:30, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В Таразе начали снос зданий под строительство моста

    Рабочие расчищают площадку под строительство моста, который соединит два административных района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Таразе начали снос зданий под строительство моста
    Фото: Алексей Поляков / Kazinform

    О старте строительства моста городские власти объявили еще в марте, однако тогда только провели торжественное мероприятие и начали реализацию первого этапа — приобретение зданий, расположенных на территории, где в будущем появится мост.

    Сегодня же начались первые подготовительные работы — на проспекте Абая начали сносить дома. Сегодня строительные машины и рабочие разобрали первое здание, которое совсем недавно было крупным супермаркетом.

    В Таразе начали снос зданий под строительство моста
    Фото: Алексей Поляков / Kazinform

    Всего же акимату предстоит выкупить и снести больше 60 домов, расположенных по проспекту Абая примерно от 1-го переулка Маяковского до 1-го переулка ФЗО.

    По информации городского акимата, работы по возведению моста займут больше года, а его пропускная способность составит около 80 тысяч автомобилей в сутки.

    Ранее сообщалось, что в Таразе на строительство моста потратят более 19 млрд тенге.

    В Таразе начали снос зданий под строительство моста
    Фото: Алексей Поляков / Kazinform
    Теги:
    Регионы Жамбылская область Строительство Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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