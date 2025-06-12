В Таразе начали снос зданий под строительство моста

О старте строительства моста городские власти объявили еще в марте, однако тогда только провели торжественное мероприятие и начали реализацию первого этапа — приобретение зданий, расположенных на территории, где в будущем появится мост.

Сегодня же начались первые подготовительные работы — на проспекте Абая начали сносить дома. Сегодня строительные машины и рабочие разобрали первое здание, которое совсем недавно было крупным супермаркетом.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Всего же акимату предстоит выкупить и снести больше 60 домов, расположенных по проспекту Абая примерно от 1-го переулка Маяковского до 1-го переулка ФЗО.

По информации городского акимата, работы по возведению моста займут больше года, а его пропускная способность составит около 80 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее сообщалось, что в Таразе на строительство моста потратят более 19 млрд тенге.