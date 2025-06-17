Строительство моста в Таразе: неудобства, компромиссы и риски

Начало строительства нового моста на проспекте Абая вызвало у жителей близлежащих домов немало опасений. Люди переживали, что останутся без подъездных путей, что в будущем окажутся в тесном «коридоре» между собственными ограждениями и мостом. Кроме того, высказывались страхи о возможных повреждениях построек, сырости, постоянной тени и вибрациях во время стройки и после запуска движения.

Фото: Алексей Поляков/Kazinform

Перед началом большой стройки аким встретился с жителями прямо на месте работ, а после пригласил представителей подрядной организации, чтобы ответить на все вопросы жителей близлежащих домов.

Первым озвученным опасением жителей была недостаточная подготовленность местных властей и строителей — события начали развиваться слишком быстро, и от первых разговоров о постройке моста до появления строительной техники прошло всего несколько месяцев.

— Работу над проектом начали больше двух лет назад. Все это время разрабатывался и дорабатывался проект. В начале 2025 года провели конкурс, и право строить мост выиграло ТОО «Казахдорстрой», — сказал аким Тараза Бакытжан Орынбеков.

Заместитель руководителя подрядной организации Куаныш Альмухамбетов рассказал жителям о проекте, а также ответил на возникшие вопросы.

Подрядчик заверил местных жителей, что от улицы Самаркандской до пункта полиции по улице Абая будет достаточно места для комфортной жизнедеятельности. От забора жителей запроектирован отступ от 2 до 3 метров, по которому людям предстоит передвигаться первое время. В будущем дальше будет дорога, обеспечивающая подъезд к домам, еще один тротуар и только потом непосредственно мост.

— Движение будет как по верху, так и по улицам Балуан Шолака и Самаркандской. Можно будет поворачивать налево и направо под мостом, движение в некоторой степени даже упрощается, так как основной трафик уйдет по мосту, — отметил подрядчик.

Отвечая на вопрос, почему сносится только четная сторона, жителям показали план строительства, по которому видно, что согласно задумке архитектора, вторая линия домов (в настоящее время это 2-й переулок ФЗО), после сноса первой, окажется примерно в таком же положении, как и нечетная сторона домов по улице Абая. То есть, с их стороны также будет обеспечен отступ, построены тротуары и подъездная дорога. Необходимости скупать и вторую половину улицы по проекту нет.

Строители рассказали, что перед началом работ и закрытием проспекта Абая местные власти провели ремонт и расширение Мало-Бесагашского переулка и 1-го переулка Сыздыкова, чтобы отвести основной траффик на улицу Демьяна Бедного, а дальше на Жибек Жолы.

Фото: Алексей Поляков/Kazinform

В будущем часть улицы Абая перекроют, оставив только одностороннее движение по направлению с улицы Самаркандской к пункту полиции. Сейчас на месте уже вовсю кипит работа, автомобильное движение не затруднено, но уже совсем скоро будет ограничено. Сейчас коммунальные службы раскапывают и переносят магистральные линии из-под пятна застройки ближе к четной стороне улицы Абая, после чего уже начнутся основные работы.

Эту часть планируется закончить уже до конца июня, также к этому сроку обещают построить объездную дорогу (немного сместив, относительно старой дороги по улице Абая).

В июле–сентябре закроют часть дороги, для того чтобы можно было начать возводить левую подпорную стену. Жителей предупреждают, что на это время прямого подъезда к их домам не будет, но пообещали сделать небольшие подъезды, а также место для парковки автомобилей. На это время отступ от заборов жильцов до строительного ограждения будет составлять чуть больше 3 метров. Такие неудобства строители оправдывают необходимостью обеспечения безопасности самих жителей — это расстояние, для того, чтобы строительный мусор не упал на голову прохожим. Людям сказали, что выхода нет, и им придется потерпеть.

Им обещают, что уже в октябре эти неудобства закончатся. Временные ограждения будут демонтированы и перенесены на противоположную сторону, а со стороны полиции в сторону железной дороги поступательно начнут строительство проектных пролетов. К этому времени подрядчики обещают обеспечить свободное движение автомобилей и пешеходов по нечетной стороне улицы Абая.

Говоря об удобствах, на встрече отметили, что в 70 метрах западнее моста построят пешеходный переход над железной дорогой, с лифтами для людей с ограниченными возможностями. Сроки, когда он появится, озвучены на встрече не были.

Примерно тогда же в октябре будет перекрыт перекресток с другой стороны железной дороги (Абая-Балуан Шолака), чтобы начать строительство путепровода — пройдет заливка свай и монтаж опор. Кстати, жителей уверили, что сваи не будут забиваться, чего из-за возможных сильных вибраций так боялись жители — они ожидали, что ветхие дома могут не перенести такого испытания. Строители заверили, что опасности нет, ведь вместо этого земля будет буриться, а опоры заливаться.

На встрече акимат отметил необходимость создания комиссии, которая зафиксирует нынешнее состояние домов. В ее состав войдут три местных жителя, которых выберут сами жильцы, а также представители КазНИИСА. Комиссия проверит все дома на наличие трещин и просадок фундамента, чтобы в будущем старые повреждения ветхих домов никто не списал на последствия стройки. В то же время, Бакытжан Орынбеков пообещал, что если дома действительно будут повреждены в процессе стройки, акимат возместит весь нанесенный ущерб.

Другими потенциальными неудобствами в социальных сетях и на встречах ранее люди называли опасность возникновения сырости, постоянные вибрации и шум от моста, а также жизнь в постоянной тени. На это проектировщики ответили, что никаких требований по нормированию отступа от таких опор до жилых домов в строительных нормах и правилах в нашей стране нет. В то же время заверили, что никакой сырости и уж тем более вибраций от движения не будет. После введения моста в эксплуатацию все стоки будут уходить по водоотводным лоткам, по опорным стенам ничего стекать также не должно.

Фото: Алексей Поляков/Kazinform

Мост будет расположен так, что одна сторона будет получать солнце утром, вторая вечером. Днем свет будет попадать на обе стороны. Обсуждая это опасение жильцов, проектировщики и строители привели в пример некоторые районы города, где сегодня вполне мирно соседствуют многоэтажки, которые гораздо выше будущего моста, и частный сектор.

Но, помимо прямой угрозы, у людей также имелся и простой интерес — какой высоты участок моста будет рядом с их домом. Для более точного понимания подрядчик рассказал в деталях, насколько круто мост будет уходить вверх.

— Высота в районе домов, расположенных неподалеку от пункта полиции, с 351 по 347 будет от 0,6 м до 2,5 м. От 347 дома до 333 уже 2,5-7 м. На уровне домов от 333 по 323 высота будет составлять от 7 до 9 метров. И максимальный размер моста от 9,5 м до 11,35 м будет достигнут на уровне домов с 323 по 305А, — сказал Куаныш Альмухамбетов.

Но, отходя от разговоров о далеком будущем и возвращаясь к проблемам настоящего дня, жители подняли несколько актуальных тем. Во-первых, соседствующие со стройкой граждане оказались в облаке пыли и последние несколько дней были вынуждены закрыть все окна в своих домах, что вкупе с летним зноем создало серьезные неудобства. Во-вторых, люди были возмущены тем, что в выходной день специальная техника начинает свою шумную деятельность уже в 7 часов утра.

Фото: Алексей Поляков/Kazinform

На это ответил уже сам аким Тараза Бакытжан Орынбеков. Он признал ошибку и начал разбираться в проблеме. Сначала он отчитал подрядчика за распространение пыли со строительного участка.

— Нужно подстраиваться под обстоятельства, если предусмотренного проектом обеспыливания недостаточно, нужно проливать не каждые, условные 5 часов, а каждый час, если понадобится, — сказал он.

Жаловались люди и на работу в темное время суток. Видео с техникой, занимающейся демонтажем построек при свете луны, на днях облетели все местные паблики.

— Работы ведутся в две смены, чтобы минимизировать сроки того этапа строительства, во время которого жителям создаются неудобства. Конечно, никто не будет работать глубокой ночью, но с вашего позволения в летнее время мы будем работать до 21.00. В выходные дни никто не будет шуметь раньше 9.00. Подобные решения мы можем принимать только совместно с вами, поэтому я прошу поддержать нас. Стройку нужно вести летом, а не зимой, когда начнутся дожди и снег, — добавил аким.

Стоит отметить, что в настоящее время полноценно приступить к работе строители еще не могут. Из 58 домов, которые попадают под снос, свое согласие дали 42. Более того, не все купленные акиматом дома пустые и готовы к демонтажу. Несмотря на то, что согласно договору дома необходимо покинуть в течение месяца, некоторые люди задерживаются чуть дольше. Они просят время на поиск, приобретение нового жилья и переезд. Пока акимат им его дает, однако уже ближе к осени, строители будут вынуждены форсировать работу в этом направлении.

Аким и подрядчики отметили, что все строительные работы планируется закончить во второй половине 2026 года, если не возникнут непредвиденные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что акимат ответит на вопросы жителей о строительстве моста.

В Таразе начали снос зданий под строительство моста.