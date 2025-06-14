Строительство моста в Таразе: акимат ответит на вопросы жителей

О строительстве моста в этом районе говорят уже не одно десятилетие — обсуждения ведутся последние 30–40 лет. Необходимость его появления продиктована, прежде всего, вопросами безопасности, так как за эти годы здесь случались трагические несчастные случаи. Кроме того, чтобы объехать переезд, водителям приходится преодолевать путь свыше 2,5 километров. Для пешеходов же ситуацию осложняет близость железнодорожного вокзала — из-за частых остановок поездов переезд может быть закрыт на неопределенное время. Чаще всего люди ждут минут 5, но в редких случаях, ожидание может продлиться и 20-30 минут.

Но так было не всегда. Переезд через железную дорогу по проспекту Абая функционировал в послевоенные годы, но был закрыт еще в прошлом столетии. Тогда рост загруженности железнодорожной линии сделал наличие автомобильного переезда небезопасным для жизни граждан. Тем более, что он начал все чаще оставаться закрытым.

С годами город разрастался, и если в 50-е годы прошлого столетия это была окраина Тараза, то сегодня мост будет строиться практически в самом центре. В последнее время его необходимость стала заметна особенно, так как расширение границ в южном направлении все больше нагружало перекресток улиц Самаркандской и Жибек жолы, по которым шел основной транспортный поток. Малейшая поломка, авария или повреждение дорожной инфраструктуры означало километровые пробки в часы пик, а дорога, например, до центральной площади из 5 километров превращалась в 20 километров в объезд.

Фото: акимат Тараза

Казалось бы, в такой ситуации новость о начале строительства моста должна обрадовать всех жителей района «Жібек жолы», однако, новые перспективы напугали тех, чьи дома оказались в непосредственной близости с будущим мостом.

Люди переживают, что длительное строительство доставит им много неудобств. В начале — строительный шум и пыль, в будущем — неудобства доставят тысячи проезжающих автомобилей. В социальных сетях люди также стали обсуждать, что с моста будет открываться вид на их территорию, в связи с чем частная жизнь станет публичной.

В ответ на это городские власти заверили жителей, что проектом строительства предусмотрена система пылеподавления, включающая регулярное смачивание строительных площадок для предотвращения распространения пыли, а вот строительный шум придется потерпеть, так как без него построить мост никак не получится. Остальные вопросы пока остаются без комментариев.

Местные власти обещают, что в период строительства создадут специальную комиссию, в которую в том числе войдут жители соседних домов и будут вместе со специалистами контролировать, чтобы работы не нарушали права соседей. Также, если дома, которые по принятому проекту находятся в безопасной зоне, вдруг будут повреждены, нанесенный ущерб и вопрос компенсации также будет рассмотрен специальной комиссией.

Люди, чьи дома оказались в непосредственной близости, требуют у акимата выкупить и их дома тоже. Отмечая, что те, которые акимат уже выкупил, были приобретены по весьма привлекательным ценам. Так, одна из местных жительниц рассказала, что получила 12 миллионов тенге за дом, в котором кухня-гостиная объединены в одно помещение, а также две спальни и участок 3,5 сотки. Если верить сайтам с объявлениями, такая цена вполне соответствует рыночным.

Люди опасаются, что мост будет отбрасывать тень на территорию, что сделает невозможным земледелие и значительно осложнит жизнь, однако специалисты считают, что это пустые опасения, а построенный мост только поднимет стоимость их собственности на порядок выше.

Акимат ссылается на существующие нормативы, позволяющие выкупать частные земли для государственных нужд, но только в случае, если строительная площадка попадает на территорию дома или в результате строительства будут нарушены санитарные нормы. Если же дом, согласно утвержденному проекту, не был выкуплен, значит, никаких нарушений или опасности проект не представляет.

Несмотря на то, что работы по подготовке строительной площадки уже начались, вопросов у местных жителей меньше не становится. В связи с чем будет организована диалоговая площадка. Всех жителей района приглашают в субботу 14 июня в 18.00 встретиться в средней школе № 18 (улица Демьяна Бедного, 92). Обещают, что на вопросы граждан ответят аким города Тараза Бакытжан Орынбеков и представители подрядной организации, которая займется строительством моста.

Ранее сообщалось, что в Таразе на строительство моста потратят более 19 млрд тенге.

В Таразе начали снос зданий под строительство моста.