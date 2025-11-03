РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:46, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В США предупредили о массовых отменах рейсов из-за шатдауна

    Массовые отмены и задержки авиарейсов ожидаются в США из-за приостановки работы федерального правительства и нехватки авиадиспетчерского персонала, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал ABC.

    Самолет
    Фото: pxhere.com

    Как сообщил в интервью телеканалу министр транспорта США Шон Даффи, меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

    По его словам, если шатдаун правительства продолжится несколько недель, ситуация в авиасообщении значительно ухудшится.

    — Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей, — заявил Даффи.

    Нынешний шатдаун в США — приостановка 1 октября финансирования правительства из-за отсутствия одобренного конгрессом бюджета на следующий год — рискует стать самым продолжительным в истории страны. Как бюджетный кризис отражается на экономике и мировой стабильности — мы писали здесь

    Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧП для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства США

