В США предупредили о массовых отменах рейсов из-за шатдауна
Массовые отмены и задержки авиарейсов ожидаются в США из-за приостановки работы федерального правительства и нехватки авиадиспетчерского персонала, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал ABC.
Как сообщил в интервью телеканалу министр транспорта США Шон Даффи, меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.
По его словам, если шатдаун правительства продолжится несколько недель, ситуация в авиасообщении значительно ухудшится.
— Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей, — заявил Даффи.
Нынешний шатдаун в США — приостановка 1 октября финансирования правительства из-за отсутствия одобренного конгрессом бюджета на следующий год — рискует стать самым продолжительным в истории страны. Как бюджетный кризис отражается на экономике и мировой стабильности — мы писали здесь.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧП для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства США