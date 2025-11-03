В США предупредили о массовых отменах рейсов из-за шатдауна

Как сообщил в интервью телеканалу министр транспорта США Шон Даффи, меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

По его словам, если шатдаун правительства продолжится несколько недель, ситуация в авиасообщении значительно ухудшится.

— Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей, — заявил Даффи.

Нынешний шатдаун в США — приостановка 1 октября финансирования правительства из-за отсутствия одобренного конгрессом бюджета на следующий год — рискует стать самым продолжительным в истории страны. Как бюджетный кризис отражается на экономике и мировой стабильности — мы писали здесь.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧП для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства США