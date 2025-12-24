В США обнародованы очередные документы по делу Эпштейна

В ней тысячи файлов, включая изображения и следственные документы. Среди них почти 400 видеозаписей, таблицы с доказательствами, вырезки из газет и аудиофайлы, всего около 10 Гб — это самый большой объем на сегодня.

В одном из имейлов говорится, что «Дональд Трамп летал на частном самолете Эпштейна гораздо чаще, чем сообщалось ранее (или чем нам было известно)».

Отправитель и получатель не указаны, но внизу письма стоит подпись помощника прокурора США Южного округа Нью-Йорка — с зачеркнутым именем.

В электронном письме говорится: «Он указан в качестве пассажира по крайней мере восьми рейсов в период с 1993 по 1996 год, включая по крайней мере четыре рейса, на которых также присутствовала Максвелл. Указано, что он летал, среди прочих и в разное время, с Марлой Мейплз, дочерью Тиффани и сыном Эриком».

«На одном рейсе в 1993 году он и Эпштейн являются единственными двумя пассажирами, указанными в списке; на другом рейсе единственными тремя пассажирами являются Эпштейн, Трамп и … которому тогда было 20 лет» — имя этого человека зачеркнуто.

Далее говорится: «На двух других рейсах двумя пассажирами были женщины, которые могли бы быть свидетелями по делу Максвелл».

Фото:Министерство юстиции США

Среди последней партии документов есть электронное письмо, отправленное сообщнице Эпштейна Гизлейн Максвелл, с адреса abx17@dial.pipex.com с подписью «Невидимый человек».

Письмо, отправленное 16 августа 2001 года, начинается так: «Я нахожусь здесь, в летнем лагере Балморал для королевской семьи».

Далее отправитель спрашивает: «Ты нашла мне новых неподходящих друзей?» В конце письма написано: «Увидимся, А. ХХХ».

В ответном письме, отправленном на этот адрес в тот же день, Максвелл пишет: «Очень жаль, что разочаровала тебя, но придется сказать правду. Я смогла найти только подходящих друзей».

Другой адрес электронной почты — aace@dial.pipex.com — фигурирует в телефонной книге Эпштейна у контакта, обозначенного как «Герцог Йоркский». Изображение этого документа уже было опубликовано ранее.

Среди опубликованных документов есть электронные письма, отправленные с обоих адресов под псевдонимом «Невидимый человек», в том числе одно из второго адреса, отправленное 28 февраля 2002 года и подписанное: «С любовью, А. Х.».

Напомним, что сами по себе эти электронные письма не указывают на какие-либо правонарушения.

В октябре Эндрю Маунтбаттен-Виндзор лишился титула герцога Йоркского после тщательного расследования его связей с Эпштейном.

Фото: Министерство юстиции США

Министерство юстиции США сообщило, что было обнародовано почти 30 000 дополнительных страниц документов, касающихся Джеффри Эпштейна.

Оно призывает к осторожности в отношении некоторых документов, в которых упоминается президент США, не уточняя, в каких именно.

— Некоторые из этих документов содержат ложные и сенсационные заявления в адрес президента Трампа, которые были представлены ФБР непосредственно перед выборами 2020 года, — говорится в заявлении Минюста, опубликованном в соцсети X. — Чтобы внести ясность: эти утверждения являются необоснованными и ложными, и если бы они имели хоть каплю достоверности, то, безусловно, уже были бы использованы против президента Трампа. Тем не менее, руководствуясь нашим обязательством соблюдать закон и принцип прозрачности, Министерство юстиции обнародует эти документы с соблюдением требуемых законом мер защиты жертв Эпштейна.

«Закон о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act), принятый в ноябре, обязывал Министерство юстиции в течение 30 дней обнародовать все дела, связанные с Джеффри Эпштейном, в формате, удобном для поиска, с удалением информации, которая могла бы потенциально идентифицировать жертв. Этот срок истек в минувшую пятницу.

В связи с большим объемом файлов Министерство юстиции заявило, что не сможет обнародовать все документы в установленный срок и вместо этого будет публиковать материалы постепенно, удаляя любую информацию, касающуюся выживших жертв.

Хотя в законе было указано, как следует редактировать документы, его жертвы и законодатели критиковали Министерство юстиции за чрезмерное редактирование информации, в результате чего были обнародованы десятки полностью зачерненных страниц.

Фото: Министерство юстиции США

По словам жертв Эпштейна, обнародована лишь «незначительная часть» того, что находится в распоряжении Министерства юстиции США.

Потенциальную политическую головную боль для Трампа усугубил тот факт, что член Республиканской партии Томас Масси присоединился к оппозиционному демократу Ро Ханне, угрожая судебным иском против генерального прокурора Трампа Пэм Бонди из-за того, что они считают неполным обнародованием информации в пятницу.

Министерство юстиции во главе с Бонди настаивает, что оно выполняет свои юридические обязательства по публикации информации, которой оно располагает об Эпштейне, одновременно защищая его жертв. В пятницу министерство пообещало, что будет обнародовано больше файлов.

В понедельник Дональд Трамп впервые прокомментировал так называемое «досье Эпштейна» после публикации первой части в пятницу.

Он назвал спекуляции о том, что было и чего не было включено в досье, отвлекающими внимание от достижений его партии.

В предыдущих частях досье президент Трамп практически не упоминался, зато бывший президент США Билл Клинтон фигурировал на некоторых из опубликованных фотографий.

Фото: Министерство юстиции США

Когда его спросили о его реакции, Трамп ответил: «Я люблю Билла Клинтона. Мне неприятно видеть фотографии с ним. Там есть и мои фотографии. Все были дружны с этим парнем (Эпштейном)».

— Вероятно, вы видели фотографии других людей, которые вполне невинно встречались с Джеффри Эпштейном много лет назад, и они являются уважаемыми банкирами, юристами и так далее, — сказал Трамп. — Но они запечатлены на фотографиях с ним, потому что он был на вечеринке, и вы разрушаете репутацию кого-то.

Президент США последовательно отрицает какие-либо правонарушения в отношении Эпштейна. Ранее Трамп заявлял, что был другом Эпштейна в течение многих лет, но они поссорились примерно в 2004 году — за несколько лет до того, как Эпштейна арестовали в первый раз.