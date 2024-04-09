В СКО сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов

Паводковая обстановка по Северо-Казахстанской области остается сложной, заявил заместитель акима региона Канат Дузелбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата, сегодня наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 182%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 425 см.

— Остаются угрозы подтопления трех районов и города Петропавловска. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга. Покрытие снегом составляет до 30%. Сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов. Подтопленными остаются 13 домов из 40. Эвакуировано 286 человек, возвращены домой 44 человека. Подтоплены 111 придомовых территорий, — сообщил Канат Дузелбаев.

В регион прибыли приданные силы МЧС в количестве 177 человек, 27 ед. техники, 10 ед. плавсредств и 48 ед. мотопомп из Туркестанской, Карагандинской и Павлодарской областей. Дополнительно прибыло 313 военнослужащих Министерства обороны.

— На дорогах зарегистрировано 59 переливов, 19 действующих. Вскрыто 7 участков дорожного полотна. Проводится работа по откачке воды. Очищен 181 км арыков, расширено и углублено 105,7 км каналов, заготовлено 80 тысяч шт. мешкотары, уложена 41 тысяча шт., — сказал замакима области.

В работе задействованы 1 874 человека личного состава и 1 154 волонтера, 286 ед. техники, 146 мотопомп и 20 плавательных средств. Объекты жизнеобеспечения функционирую в штатном режиме.

Кроме того, идет укрепление защитных обвалований вокруг г. Петропавловска и населенных пунктов Кызылжарского района.

Напомним, что в Северо-Казахстанской области оперативный штаб по паводкам действует в круглосуточном режиме.

Транспортом и жильем помогают друг другу жители СКО. Жители Петропавловска готовы помочь людям вывезти имущество из подтапливаемых территорий и предоставить временное проживание.

В Северо-Казахстанской области гидропосты, расположенные на малых реках, регистрируют снижение уровня воды.