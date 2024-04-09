Уровень воды снижается в малых реках СКО

В Северо-Казахстанской области гидропосты, расположенные на малых реках, регистрируют снижение уровня воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет» на 16.00 часов, на реках Акканбурлык, Шарык, Мукыр, Иманбурлык, Шагалалы, Камысакты отмечается снижение уровня воды от 3 до 69 см. Небольшие подъемы фиксируются на реке Бабыкбурлык.

По реке Есиль снижение зарегистрировали на гидропосту в селе Токсан би – минус 15 см и у райцентра Сергеевки – минус 10 см. На гидропостах ниже по течению от Сергеевского водохранилища, напротив, вода прибывает. В селе Покровке уровень воды превысил критическую отметку в 950 см и на 16.00 часов составлял 1 106 см. У моста через реку наблюдается скопление льда. Кадрами делятся жители села в мессенджерах. В селе Новоникольское тоже растет уровень воды. Уже составляет 881 см при опасном в 1 187 см.

На Сергеевском водохранилище уровень воды через гребень плотины составляет 420 см. Утренний рекорд в 415 см побит.