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    12:39, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Ситуация меняется каждые полчаса — руководитель оперштаба по паводкам СКО

    В Северо-Казахстанской области оперативный штаб по паводкам действует в круглосуточном режиме
    Фото: Олеся Жуковень

    В Северо-Казахстанской области оперативный штаб по паводкам действует в круглосуточном режиме. О работе штаба корреспонденту агентства Kazinform рассказал начальник управления кризисных ситуаций Владимир Хутинаев.

    С Владимиром Хутинаевым разговариваем почти на ходу. Сегодня он руководит оперштабом и контролирует паводковую ситуацию по всей области. В самом штабе не умолкает телефон. В сутки принимают около 300 звонков изо всего региона. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции, госорганов — всего около 20 человек — принимают звонки, каждый по своему направлению. Меры принять должны незамедлительно.

    В Северо-Казахстанской области оперативный штаб по паводкам действует в круглосуточном режиме
    Фото: Олеся Жуковень

    — Оперативный штаб области работает в режиме 24/7. Здесь находятся все службы гражданской защиты, департамента по ЧС, полиции, уголовно-исполнительной системы, Национальной гвардии. При поступлении сообщений оперативно принимаются необходимые решения и меры по эвакуации, спасению жителей, попадающих в зону подтопления, а также сельхозживотных и имущества. Каждый по своей линии. Полиция — по охране общественного порядка, ветеринария — по животным, дороги, энергосети — все отрабатывают. К нам стекается вся информация по области. Ситуация меняется каждый час, 30 минут. Исходя из этого, принимаем решения мгновенно. Приняли звонок и сразу отработали, — прокомментировал В. Хутинаев.

    карта
    Фото: Олеся Жуковень

    В штабе размещена карта области. На ней магниты разных цветов. Если в какой-то точке региона ситуация критическая — ее помечают красным цветом, желтый магнит — на потенциально опасном участке. Магниты могут перемещаться по карте буквально каждые полчаса.

    — С начала паводка зарегистрировано 40 случаев, когда вода вошла в дома. В некоторых ушла, где-то отвели, откачали, дамбу из мешкотары соорудили — способы разные. Поэтому эта цифра постоянно меняется как в сторону уменьшения, так и увеличения. Ситуация по области стабильно сложная, — сказал спикер.

    оперштаб
    Фото: Олеся Жуковень

    Руководитель оперативного штаба проводит здесь 24 часа. Меняются каждые сутки. Без внимания не остается ни один звонок. Сейчас «горячая» точка в регионе — Есильский, Шал акына и Кызылжарский районы, где разливающийся Есиль угрожает населенным пунктам. После 10 апреля большая вода придет в Петропавловск.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Оперштаб Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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