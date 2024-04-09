В Северо-Казахстанской области оперативный штаб по паводкам действует в круглосуточном режиме. О работе штаба корреспонденту агентства Kazinform рассказал начальник управления кризисных ситуаций Владимир Хутинаев.

С Владимиром Хутинаевым разговариваем почти на ходу. Сегодня он руководит оперштабом и контролирует паводковую ситуацию по всей области. В самом штабе не умолкает телефон. В сутки принимают около 300 звонков изо всего региона. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции, госорганов — всего около 20 человек — принимают звонки, каждый по своему направлению. Меры принять должны незамедлительно.

Фото: Олеся Жуковень

— Оперативный штаб области работает в режиме 24/7. Здесь находятся все службы гражданской защиты, департамента по ЧС, полиции, уголовно-исполнительной системы, Национальной гвардии. При поступлении сообщений оперативно принимаются необходимые решения и меры по эвакуации, спасению жителей, попадающих в зону подтопления, а также сельхозживотных и имущества. Каждый по своей линии. Полиция — по охране общественного порядка, ветеринария — по животным, дороги, энергосети — все отрабатывают. К нам стекается вся информация по области. Ситуация меняется каждый час, 30 минут. Исходя из этого, принимаем решения мгновенно. Приняли звонок и сразу отработали, — прокомментировал В. Хутинаев.

Фото: Олеся Жуковень

В штабе размещена карта области. На ней магниты разных цветов. Если в какой-то точке региона ситуация критическая — ее помечают красным цветом, желтый магнит — на потенциально опасном участке. Магниты могут перемещаться по карте буквально каждые полчаса.

— С начала паводка зарегистрировано 40 случаев, когда вода вошла в дома. В некоторых ушла, где-то отвели, откачали, дамбу из мешкотары соорудили — способы разные. Поэтому эта цифра постоянно меняется как в сторону уменьшения, так и увеличения. Ситуация по области стабильно сложная, — сказал спикер.

Фото: Олеся Жуковень

Руководитель оперативного штаба проводит здесь 24 часа. Меняются каждые сутки. Без внимания не остается ни один звонок. Сейчас «горячая» точка в регионе — Есильский, Шал акына и Кызылжарский районы, где разливающийся Есиль угрожает населенным пунктам. После 10 апреля большая вода придет в Петропавловск.