Транспортом и жильем помогают друг другу жители СКО

Жители Петропавловска готовы помочь людям вывезти имущество из подтапливаемых территорий и предоставить временное проживание, передает корреспондент агентства Kazinfrom.

Автоклубы размещают в социальных сетях контактные номера телефонов, по которым с ними можно связаться, если нужна помощь в перевозке имущества, домашних животных, эвакуации из районов, находящихся под угрозой подтопления. В приоритете у участников автоклубов пенсионеры, одинокие жители, многодетные и малообеспеченные семьи.

Руководитель клуба благотворителей при АНК СКО, штаба по сбору гуманитарной помощи Алла Писаренко говорит, что тяжелая ситуация еще раз показала, как много людей готовый прийти на помощь землякам.

— Помогаем вывозить людей из районов, подверженных подтоплению. Накануне перевезли две семьи из микрорайона Кожевенный. Вывезли мебель, технику и трех котов. Люди берут на квартиры, в частные дома, которые расположены в безопасной зоне. Много семей принимают на период паводка жители микрорайона Подгора. Активизировались горожане, владеющие грузовыми автомобилями, предлагают свою помощь. Люди несут гуманитарную помощь для пострадавших регионов. Такого народа, как у нас, нет нигде. Мы отличаемся тем, что всегда вместе, — сказала А. Писаренко.

Накануне аким Петропавловска Серик Мухамедиев обратился к горожанам с просьбой вовремя покинуть дома, расположенные в паводкоопасной зоне. В городе ждут большую воду. Уровень перелива на Сергеевском водохранилище достиг рекордных значений — более четырех метров. Гидроузел работает на пределе мощности. 8 апреля Премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище. По его поручению на помощь региону направили 300 военнослужащих бригад сухопутных войск Вооруженных сил РК направляются из Астаны. Привлечены 400 курсантов Академии национальной гвардии РК и более 300 сотрудников войсковой части регионального командования «Орталық» Нацгвардии РК.