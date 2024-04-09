РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:31, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Транспортом и жильем помогают друг другу жители СКО

    гуманитарная помощь в ЗКО
    Фото: AMANAT

    Жители Петропавловска готовы помочь людям вывезти имущество из подтапливаемых территорий и предоставить временное проживание, передает корреспондент агентства Kazinfrom.

    Автоклубы размещают в социальных сетях контактные номера телефонов, по которым с ними можно связаться, если нужна помощь в перевозке имущества, домашних животных, эвакуации из районов, находящихся под угрозой подтопления. В приоритете у участников автоклубов пенсионеры, одинокие жители, многодетные и малообеспеченные семьи.

    Руководитель клуба благотворителей при АНК СКО, штаба по сбору гуманитарной помощи Алла Писаренко говорит, что тяжелая ситуация еще раз показала, как много людей готовый прийти на помощь землякам.

    — Помогаем вывозить людей из районов, подверженных подтоплению. Накануне перевезли две семьи из микрорайона Кожевенный. Вывезли мебель, технику и трех котов. Люди берут на квартиры, в частные дома, которые расположены в безопасной зоне. Много семей принимают на период паводка жители микрорайона Подгора. Активизировались горожане, владеющие грузовыми автомобилями, предлагают свою помощь. Люди несут гуманитарную помощь для пострадавших регионов. Такого народа, как у нас, нет нигде. Мы отличаемся тем, что всегда вместе, — сказала А. Писаренко.

    Накануне аким Петропавловска Серик Мухамедиев обратился к горожанам с просьбой вовремя покинуть дома, расположенные в паводкоопасной зоне.  В городе ждут большую воду. Уровень перелива на Сергеевском водохранилище достиг рекордных значений — более четырех метров. Гидроузел работает на пределе мощности. 8 апреля Премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище. По его поручению на помощь региону направили 300 военнослужащих бригад сухопутных войск Вооруженных сил РК направляются из Астаны. Привлечены 400 курсантов Академии национальной гвардии РК и более 300 сотрудников войсковой части регионального командования «Орталық» Нацгвардии РК. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Гуманитарная помощь Общество Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!