В СКО фермеры запрашивают дизтопливо, устойчивое к холоду

По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО, ежегодно в декабре принимаются заявки от хозяйств на определение объема дизельного топлива, необходимого для весенне-полевых и уборочных работ.

В этом году региону выделено около 120 тыс. тонн дизельного топлива, из них 68,6 тыс. тонн предназначены для осенних полевых работ.

— Льготная цена на дизельное топливо составляет 254 тенге за литр. Споры между оператором или сельхозпроизводителем и поставщиком ресурсов относительно качества топлива должны решаться в гражданско-правовом порядке. Кроме того, неоднократно направлялись письма в Министерство энергетики РК. В нем учтена специфика нашего региона и подчеркнуто, что в условиях низкой температуры и высокой влажности необходимо дизельное топливо, подходящее для уборочных работ, — говорит руководитель управления Даурен Токужинов.

Ранее сообщалось, что фермеры Акмолинской области жаловались на качество дизельного топлива, заявив, что из-за холода топливо превращается в парафин.

Позже «КазМунайГаз» дал разъяснение по ситуации с дизельным топливом, предоставленным фермерам.