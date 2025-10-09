РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:15, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    В СКО фермеры запрашивают дизтопливо, устойчивое к холоду

    В Северо-Казахстанской области еще не завершились работы по уборке урожая. Если в прошлом году осадки мешали аграриям, то в этом году холодная погода. По словам крестьян, дизельное топливо, поставляемое по льготным ценам, оказалось не адаптированным к климату, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аграрии Карагандинской области ждут почти миллион тонн зерна
    Фото: управление сельского хозяйства Карагандинской области

    По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО, ежегодно в декабре принимаются заявки от хозяйств на определение объема дизельного топлива, необходимого для весенне-полевых и уборочных работ.

    В этом году региону выделено около 120 тыс. тонн дизельного топлива, из них 68,6 тыс. тонн предназначены для осенних полевых работ. 

    — Льготная цена на дизельное топливо составляет 254 тенге за литр. Споры между оператором или сельхозпроизводителем и поставщиком ресурсов относительно качества топлива должны решаться в гражданско-правовом порядке. Кроме того, неоднократно направлялись письма в Министерство энергетики РК. В нем учтена специфика нашего региона и подчеркнуто, что в условиях низкой температуры и высокой влажности необходимо дизельное топливо, подходящее для уборочных работ, — говорит руководитель управления Даурен Токужинов.

    Ранее сообщалось, что фермеры Акмолинской области жаловались на качество дизельного топлива, заявив, что из-за холода топливо превращается в парафин.

    Позже «КазМунайГаз» дал разъяснение по ситуации с дизельным топливом, предоставленным фермерам.

    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии Дизтопливо СКО Регионы Энергетика
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают