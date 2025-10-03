На жалобы фермеров о качестве дизтоплива ответили акмолинские чиновники

Вслед за костанайскими фермеры Акмолинской области пожаловались на качество дизельного топлива, выделенного им на уборку урожая. Дело в том, что оно оказалось непригодным для работы в северных регионах. При малейшем понижении температуры дизтопливо превращается в парафин и забивает технику.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области.

— Мы понимаем обеспокоенность, связанную с качеством удешевленного дизельного топлива в условиях неожиданного похолодания. Действительно, столь резкие минусовые температуры в конце сентября — явление крайне редкое и аномальное. Как правило, устойчивые заморозки в Акмолинской области наступают ближе к концу октября, когда уборочная кампания завершена. На сегодня аграриями региона убрано порядка 80% площадей. Согласно прогнозу синоптиков, ожидается потепление, что создаст более благоприятные условия для завершения полевых работ и в течение ближайших 2–3 недель уборочная кампания будет полностью завершена, — отметили в ведомстве.

Ранее фермеры в Костанайской области также пожаловались на замерзшее дизтопливо. Ситуацию прокомментировали в местном управлении сельского хозяйства.