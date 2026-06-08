85-летние тренеры продолжают работать из-за нехватки кадров в СКО

В Северо-Казахстанской области наблюдается дефицит тренерских кадров в сфере спорта. В результате сегодня 57 тренеров продолжают работать, несмотря на то что уже вышли на пенсию, передает корреспондент Kazinform.

Один из них — 85-летний Виталий Дурнев, тренер по биатлону. Его воспитанники Дмитрий Гутов и Егор Кучеренко 2 года назад стали призерами чемпионата страны, заняв призовые места.

Еще один представитель старшего поколения тренеров — Александр Суровяткин, наставник по конькобежному спорту. Ему также 85 лет. Он тренирует сестер Шумековых, которые демонстрируют хорошие результаты в этом виде спорта. Так, в текущем году Кристина Шумекова завоевала несколько золотых медалей на чемпионате мира среди юниоров, прошедшем в Германии. Это показывает, что вклад опытных тренеров трудно переоценить. Однако возраст специалистов продолжает расти.

Фото: ҚР Дене шынықтыру және спорт басқармасы

По данным Управления физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области, в настоящее время в регионе ощущается нехватка специалистов по многим видам спорта. В их числе плавание, баскетбол, волейбол, бокс, греко-римская борьба, лыжные гонки, велоспорт, дзюдо, футбол и хоккей с шайбой. Наиболее высокий спрос сохраняется на тренеров по баскетболу, плаванию, велоспорту, фехтованию и греко-римской борьбе. В целом, без учета специалистов пенсионного возраста, в области остаются вакантными 81 тренерская ставка.

Нехватка кадров наблюдается и в сельском спорте. Требуются 3 тренера по футболу, 3 — по баскетболу, 2 — по боксу, 2 — по тогызкумалаку и 2 — по керлингу.

— За последние 3 года в области на работу были приняты 83 молодых тренера. Для того чтобы закрепить молодых специалистов, принимаются дополнительные меры стимулирования. В частности, молодым специалистам выплачивается надбавка в размере 30% от должностного оклада. Тем не менее полностью решить эту проблему пока не удается, — говорит руководитель управления Карлыгаш Рамазанова.

Сегодня в регионе работают 28 детско-юношеских спортивных школ, в том числе 4 специализированные и 5 специализированных школ олимпийского резерва. В этих учреждениях занимаются около 14 тыс. спортсменов.

Общее количество тренеров в регионе превышает 750 человек. Из них 360 работают в сельской местности.

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