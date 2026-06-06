Бэби-бум в спорте Казахстане: пять звезд, ставших родителями за последний год

Настоящий бэби-бум случился среди спортсменов Казахстана за последний год. Корреспондент Kazinform рассказывает о пяти известных казахстанских спортсменах, ставших родителями в конце 2025 или в 2026 году.

Акмарал Науатбек

В апреле 2026 года чемпионка Паралимпиады по дзюдо 27-летняя Акмарал Науатбек впервые стала мамой. Радостной новостью титулованная спортсменка поделилась в социальных сетях.

Фото: Акмарал Науатбек / Instagram

У Акмарал и ее супруга — тоже дзюдоиста Мади Амангельды — родилась дочь по имени Асылым. В момент появления на свет малышка была весом 3 кг, рост новорожденной составил 50 см. Спустя месяц после родов новоиспеченные родители вместе с дочкой отправились в отпуск за границу вместе со своими родителями, которые, вероятно, с большим удовольствием также няньчились с внучкой.

Фото: Акмарал Науатбек / Instagram

Фото: Акмарал Науатбек / Instagram

Ксения Панкратова

Бывшая фигуристка, а ныне фитнес-тренер Ксения Панкратова и ее супруг — триатлонист и тренер Никита Федотовских стали родителями 25 октября 2025 года. Первенцу дали имя Теодор.

Фото: Ксения Панкратова / Instagram

Пара активно выкладывает фотографии и видео с сыном, делится с подписчиками полезными советами по воспитанию ребенка, исходя из собственного опыта и рекомендаций специалистов.

Сейчас Теодору уже семь месяцев и, судя из одного из постов Ксении, он тоже будет спортсменом.

Фото: Ксения Панкратова / Instagram

Ризабек Айтмухан

Чемпион мира 2023 года по вольной борьбе среди взрослых 22-летний Ризабек Айтмухан стал отцом дочери в январе 2026 года. Кадрами с выписки из роддома поделилась супруга Ризабека, также спортсменка и тренер по гимнастике Фируза.

На кадрах счастливые родители в окружении близких стоят у роддома.

Фото: Ризабек Айтмухан / Instagram

Вскоре после этого события Ризабек Айтмухан выиграл международный турнир по вольной борьбе Super 4 Wrestling в Бишкеке. А Фируза, судя по ее Instagram, спустя почти полгода после рождения малышки уже вышла на работу. Кто помогает молодой семье с малышкой, не сообщается, но судя по большому количеству родственников, встречавших молодую семью с малышкой на выписке из роддома, без помощников родители не остались.

Фото: Ризабек Айтмухан / Instagram

Асу Алмабаев

32-летний боец UFC Асу Алмабаев в середине марта 2026 года в пятый раз стал папой. Кадры были сделаны на фоне воздушных шаров розового цвета, которые традиционно заказывают на рождение дочерей.

Фото: Асу Алмабаев / Instagram

В подписи к видео Асу сообщил, что родившаяся дочь для него особенная. Несмотря на то, что спортсмен старается не афишировать личную жизнь, он с нежностью высказывается о своих детях. Спортсмен сразу после рождения дочери продолжил восстановление после травмы, так как на 27 июня у него намечен очередной бой в UFС.

Шавкат Рахмонов

У Шавката Рахмонова в середине мая 2026 года родился пятый ребенок. Точная дата публикации фото из роддома его супругой Гулайым — 14–15 мая 2026 года. Пол и имя новорожденного ребенка вначале публично не раскрывались, однако, позже стало известно, что это дочь и имя ее — Жанымсулу.

Малышка появилась на свет в тот момент, когда пара находилась на стадии развода. Однако, в июне 2026 года адвокат Мейирман Шекеев сообщил, что пара забрала заявление о разводе и примирилась.

Фото: Гулайым Рахмонова / Instagram

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