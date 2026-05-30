Последний звонок чемпионов: кто из звезд спорта выпустился в 2026 году

Среди выпускников казахстанских школ 2026 года есть известные спортсмены, кто уже заявил о себе на республиканской и мировой аренах. Корреспондент Kazinform вспоминает, как прошло для них празднование последнего звонка.

Во всех школах страны подходит к завершению 2025–2026 учебный год. В этом году обучение завершают более 3,9 миллиона школьников, из которых свыше 215 тысяч выпускники 11 классов. Среди выпускников есть и спортсмены — это в основном юноши и девушки 2008 и 2009 годов рождения, которые окончили 11 классов и получили аттестаты. Главной особенностью этого выпуска стало то, что многие из них совмещали учебу с подготовкой к взрослым турнирам и завоеванием лицензий на летние юношеские Олимпийские игры 2026 года в Дакаре. Поэтому не все из них смогли посетить праздник последнего звонка.

Дастан Сатпаев

17-летний нападающий «Кайрата» и сборной Казахстана выделился на фоне одноклассников в строгих рубашках — он пришел на линейку школы № 31 в белой оверсайз-футболке с традиционной лентой выпускника «Түлек-2026» и букетом цветов.

Дастан вышел на школьную сцену с официальной речью. Он поздравил выпускников, пожелал им найти свой путь и поблагодарил учителей и академию за поддержку при совмещении спорта и учебы. В комментариях болельщики активно шутят, что «перед последним звонком парень уже успел услышать гимн Лиги чемпионов».

Форвард алматинского «Кайрата» и юношеской сборной привлек к себе внимание всего мира. Известная аналитическая платформа Score 90 включила его в топ-5 лучших молодых игроков планеты своего возраста. За свой стиль игры он получил прозвище «Бэби Агуэро», а лондонский «Челси» уже согласовал его трансфер

Роман Черноморец и Камиль Гайнуллин

Пресс-служба академии «Кайрата» сообщила, что группа воспитанников и игроков юношеской сборной (среди которых Роман Черноморец и Камиль Гайнуллин) также дружно посетила линейки в Алматы. Кадры с ними доступны в командных соцсетях.

Гайнуллин и Черноморец — игроки юношеской сборной Казахстана по футболу (U-17), совершившие исторический прорыв в Элитный раунд юношеского Евро. Парни совмещали выпускные экзамены с плотным графиком тренировок в Академии ФК «Кайрат».

Фото: ФК Кайрат

Юлия Феклистова

Вице-чемпионка мира среди юниоров по фристайлу-могулу Юлия Феклистова в 2026 году закончила школу в родном Усть-Каменогорске. На кадрах с празднования последнего звонка было заметно, что Юлия выбрала строгий образ — черно-белый костюм, а на выпускной ленте было выгравировано ее имя. Также Феклистова выбрала не банальную прическу, а сделала косички по типу дредов.

Фото: НОК

Отметим, что 17-летняя Юлия Феклистова уже является призеркой чемпионата мира среди юниоров в сложном лыжным олимпийском виде спорта -фристайле-могуле. По предварительным данным, в новом сезоне-2026/27 спортсменка войдет во взрослую национальную команду.

Асан Асылхан

Чемпион мира среди юниоров по фристайлу-акробатике Асан Асылхан в 2026 году стал самым молодым участником взрослой сборной Казахстана на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане в возрасте 16 лет. Весной 2026 года он завершил учебный год и стал выпускником школы. Из-за плотного олимпийского графика спортсмен обучается по индивидуальной программе.

Фото: НОК

Участники юношеской Олимпиады-2026 в Дакаре

На сегодня нет полного списка участников юношеской Олимпиады 2026 года, но известно одно: среди выпускников 2026 года наверняка есть те, кто попадет в заветные списки и прославит страну уже в скором времени.

Это, вероятно, легкоатлеты Бейбарыс Батырулы (2008 г. р.) и Татьяна Иванишко (2009 г. р.), боксеры Владислав Саможонов, Серик Абзал и Ерасыл Ермек, а также многие другие атлеты, чьи имена только еще предстоит узнать широкому кругу болельщиков.