Назначены главные тренеры сборных Казахстана по шорт-треку и конькобежному спорту

В тренерских штабах национальных сборных произошли кадровые изменения, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Согласно приказу председателя Комитета по делам спорта и физической культуры, главным тренером национальной сборной Казахстана по шорт-треку назначен Азамат Салыкулы Султаналиев. Ранее этот пост занимал Пётр Гамидов, под руководством которого казахстанские шорт-трекисты дважды становились серебряными призёрами чемпионатов мира.

На должность главного тренера национальной сборной по конькобежному спорту назначен Александр Александрович Жигин. На этом посту он сменил Александра Панфилова.

Оба специалиста имеют опыт работы с различными возрастными категориями сборных Казахстана.

В ближайшее время национальные команды по зимним видам спорта приступят к подготовке к сезону 2026/2027.

Ранее корреспондент Kazinform выяснял, поможет ли реконструкция Медеу принять турнир конькобежцев на Азиаде-2029 в Алматы.